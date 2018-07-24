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Федотов и Сванидзе призвали участников «Территории смыслов» к сотрудничеству с СПЧ
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Федотов и Сванидзе призвали участников «Территории смыслов» к сотрудничеству с СПЧ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов и член СПЧ, известный историк и журналист Николай Сванидзе приняли участие в молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».
Правозащитники рассказали участникам смены «Поколение доброй воли» о невыдуманных историях из жизни: работе детских домов, следственных изоляторов, больниц, особо выделив роль добровольцев при выявлении и разрешении случав несправедливости и халатности во всех областях жизни людей, сообщает пресс-служба СПЧ.
Волонтеры начали тесное сотрудничество с правозащитниками, благодаря их бдительности и неравнодушию удалось разрешить сложные ситуации в регионах России, были привлечены профильные специалисты из государственных ведомств.
«Для нас очень важно, чтобы у нас были тысячи помощников во всех регионах, нам нужны волонтеры СПЧ, волонтеры Совета по правам человека», — заявил Федотов. «Сила государства не в кулаке, а в уровне жизни и уровне правовой защиты граждан», — добавил Сванидзе.
В завершении встречи представители СПЧ посоветовали участникам быть готовым пробивать стены ради помощи людям.
Также на форуме Федотов выступил против уголовного преследования за врачебные ошибки. «Если наказывать врачей за врачебную ошибку, тогда давайте наказывать следователя за следственную ошибку, наказывать судью за судебную ошибку», — отметил он, передает ТАСС.
Кроме того, на «Территории смыслов» в воскресенье начал работу III Всероссийский форум волонтеров-медиков. Его участниками стали 500 медицинских добровольцев из 74 регионов страны, которые приехали на смену «Поколение доброй воли», передает РИА «Новости».
Лучшие добровольцы, которые развивают медицинское добровольчество в регионах России, получили грамоты и благодарственные письма всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».
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