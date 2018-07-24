Члены СПЧ после форума «Территория смыслов» посетили Владимирский централ

Во вторник Федотов и Сванидзе пообщались с участниками смены «Поколение доброй воли» молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме». Как сообщает сайт СПЧ, в этот же день правозащитники посетили Владимирский централ — одну из самых знаменитых российских тюрем с более чем двухсотлетней историей, которая сегодня остается местом заключения опасных преступников.

"Правозащитники пообщались с осужденными и сотрудниками учреждения, проверили, как работает система видеонаблюдения, осмотрели камеры, общие помещения и музей, отметили, что при тюрьме открыт первый в России «Центр правовой информации», — указано в сообщении на сайте.

Сегодня Владимирский централ — одна из двух тюрем во Владимирской области, здесь содержатся особо опасные преступники и злостные нарушители режима в исправительных колониях, уточнили в СПЧ. Лимит наполнения тюрьмы составляет 1221 человек, указано в сообщении.