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Члены СПЧ после форума «Территория смыслов» посетили Владимирский централ
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Члены СПЧ после форума «Территория смыслов» посетили Владимирский централ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов и журналист Николай Сванидзе, возглавляющий в СПЧ комиссию по гражданским свободам и гражданской активности, после участия в форуме «Территория смыслов на Клязьме» проверили условия содержания в тюрьме Владимирский централ.
Во вторник Федотов и Сванидзе пообщались с участниками смены «Поколение доброй воли» молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме». Как сообщает сайт СПЧ, в этот же день правозащитники посетили Владимирский централ — одну из самых знаменитых российских тюрем с более чем двухсотлетней историей, которая сегодня остается местом заключения опасных преступников.
"Правозащитники пообщались с осужденными и сотрудниками учреждения, проверили, как работает система видеонаблюдения, осмотрели камеры, общие помещения и музей, отметили, что при тюрьме открыт первый в России «Центр правовой информации», — указано в сообщении на сайте.
Отмечено, что в проверке исправительного учреждения также приняли участие уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова, вице-губернатор региона Сергей Невзоров и начальник УФСИН России по Владимирской области Андрей Виноградов.
Сегодня Владимирский централ — одна из двух тюрем во Владимирской области, здесь содержатся особо опасные преступники и злостные нарушители режима в исправительных колониях, уточнили в СПЧ. Лимит наполнения тюрьмы составляет 1221 человек, указано в сообщении.
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