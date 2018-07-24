Шикарный особняк предложили выиграть за тысячу рублей и ответ на один вопрос

Британские супруги Мелани и Найджел Уолш задумали разыграть в лотерею принадлежащий им дом на севере Лондона, сообщает таблоид The Mirror.

Элитный особняк оценочной стоимостью 5,2 миллиона фунтов стерлингов (428 миллионов рублей) в конце 2018 года получит один из счастливчиков, купивших лотерейный билет за 13,5 фунта (тысяча рублей). В огромном доме, помимо обычных жилых и хозяйственных помещений, есть кино— и спортзалы и винный погреб.

Чтобы получить право на участие в розыгрыше, нужно ответить на один вопрос, опубликованный на сайте лотереи: «Какой из британских монархов правил страной в Рождество того года, когда был построен дом?». Подсказку можно легко обнаружить в размещенном там же описании особняка — его возвели в 1760-м.

Владельцы дома планируют продать 600 тысяч лотерейных билетов. Розыгрыш главного приза состоится в декабре текущего года.