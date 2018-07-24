Студенты МГУ нашли на Урале тайник палеолитического художника

Студенты МГУ им. М. Ломоносова, проходящие практику в Южно-Уральской археологической экспедиции, нашли тайник палеолитического художника. Об этом сообщает пресс-служба вуза. «Студенты исторического факультета, проходящие практику в Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ им. М. Ломоносова, сделали редчайшую находку — тайник палеолитического художника. Спрятанные в глубине расщелины камни со скоплением минеральной краски (охры) были преднамеренно перевернуты окрашенной стороной вниз. Примечательно, что сверху также были помещены крупные глыбы, скрывающие тайник от глаз чужаков. Более того, интересна не только сама находка, но и ее местоположение — на стене, возле которой обнаружен клад, были выявлены рисунки Ледникового периода», — рассказал руководитель Южно-Уральском археологической экспедиции доктор исторических наук Владислав Житенев , его слова приводятся в материале. В пресс-службе уточнили, что Южно-Уральская археологическая экспедиция МГУ с 2008 г. проводит исследования в Каповой пещере, расположенной в 400 км от Уфы на территории государственного природного заповедника «Шульган-Таш» в Башкирии

«Пещера представляет собой один из немногих достоверных памятников с монументальной палеолитической живописью в Центральной и Восточной Европе. Среди представленных образов на стенах пещеры можно встретить таких ярких представителей мамонтовой фауны, как шерстистый носорог, бизон, лошадь, верблюд и, конечно, мамонт. Рисунки на стенах пещеры были созданы около 17-19 тыс. лет тому назад», — добавили в вузе.