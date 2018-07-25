«Наказать живодерок!». Что известно о девочке, зарубившей котенка топором

История 15-летней Кристины Ш. (имя изменено) из Алтайского края потрясла всю страну. Девушка отрубила голову котенка топором, а потом «разделала» его с помощью ножа. Происходящее снимала на камеру 14-летняя сестра Кристины, затем видео было опубликовано в социальных сетях.

Что на данный момент известно о Кристине и ее семье, выяснял корреспондент АиФ-Алтай

Больной котенок

Видеозапись шокирует не только жестокостью, но и хладнокровием девочек-подростков. Сестры хихикают, переговариваются между собой: «Кристина— живодерка с улыбкой на лице. Сейчас будем рубить котенка, — весело говорит оператор. — Тебе его жалко? Слышишь, как он мяукает?».

Кристине не жалко. Она несколько раз опускает топор на голову двухнедельного котенка, а затем отбрасывает отрубленную голову за забор. Занавес.

«Прошу прощения у всех, мы в шоке», — написал отец Кристины Виктор Ш. в социальных сетях после того, как пользователи узнали девочку в кадре.

«Это наш котенок, болел с рождения. Она его лечила, глаза протирала, у него судороги были. Он мяукал и кричал. Нас не было дома, и она решила его убрать. Нам сказала, что убрала котенка. Как она это сделала, мы не знали. Это было две-три недели назад, а узнали мы позавчера», — рассказал «МК» Виктор Ш., предположив, что улыбка на лице его дочери в момент убийства котенка — это защитная реакция. — «Наверное, этот вопрос надо задать психологу, скорее всего это защитная реакция. Когда ребенок сам боится, чтобы перебороть свой страх или как…».

Благополучная семья

Родителей Кристины Ш. можно назвать сельской интеллигенцией. Папа — глава сельсовета в Бурлинском районе, до 2012 года работал в школе. Мама — воспитатель. Помимо Кристины и ее сестры у супругов есть маленький сын.

Односельчане отзываются о семье хорошо, но открыто выступить в СМИ боятся: не хотят быть даже косвенно причастными к этому скандалу. «Знаете, сколько негатива вылилось, — рассказал Виктор Ш. — Угрозы, звонки на рабочий и личный телефоны, что убьют и порежут меня. Всем моим друзьям в соцсетях досталось».

По словам сельчан, за шесть лет в должности главы сельсовета Виктор Ш. многое сделал: помог фермерам добиться финансовой помощи из краевого бюджета, при его участии в селе появилось уличное освещение, площадка для пляжного волейбола, хоккейная коробка, каток.

Сейчас глава сельсовета находится в отпуске. Как скажется скандал на его карьере, не известно. Пока его отставки никто не потребовал. «Нужно пережить это время», — говорит Виктор Ш.

О Кристине известно мало. Родители говорят, что девочка хотела выучиться на ветеринара. Она уделяла много внимания больному котенку, пыталась его вылечить.

Виктор Ш. рассказал, что обе его дочери сейчас очень переживают и напуганы. Семья планирует обратиться к психологу.

Требуем наказания

Общественность требует сурового наказания для Кристины. На портале change.org создана петиция, которую к утру 24 июля подписало более 35 тысяч человек.

«Как легко обидеть того, кто слабее тебя и не может дать сдачи. Последнее время таких случаев становится все больше», — написали инициаторы петиции.

Реакция людей понятна. Слишком свежи воспоминания о полутора десятках жертв хабаровских живодерок Алены Савченко Алины Орловой . Девушки жестоко убивали животных под прицелом камеры и в результате получили реальный срок, но по другим статьям (экстремизм, разбой и оскорбление чувств верующих). К неудовольствию зоозащитников, за убийства животных их приговорили лишь к обязательным работам. После этого Хабаровский краевой суд рассмотрел апелляцию и убрал обвинение в жестоком обращении с животными за истечением срока давности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю сотрудники органов внутренних дел Алтайского края провели проверку по факту жестокого обращения с животным, видео которого было размещено в сети Интернет.

Установлено, что данное видео записано в одном из сел Бурлинского района Алтайского края, а также личности несовершеннолетних девочек 14 и 15 лет снявших и разместивших видеоролик в социальных сетях.

По результатам проверки сотрудниками отделения полиции по Бурлинскому району на родителей составлены протоколы по статье 5.35. КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Обе девочки поставлены на профилактический учет. В суд направлен материал с целью их помещения в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Алтайскому краю.

АиФ-Алтай будет следить за развитием событий.

Комментарий специалиста

Галина Неверова, барнаульский психолог:

«Когда дети совсем маленькие, природа «садизма» над животными — любопытство и элементарное непонимание. В таких случаях можно серьёзно поговорить с малышом, растолковать ему, что чувствует животное, как ему больно. Жестокость школьников уже не списать на любопытство и непонимание. Это свидетельство агрессивности.

Причиной жестокости, скорее всего, являются домашние конфликты, личная неудовлетворённость. К примеру, если ребёнка наказывают физически, он, не имея возможности ответить, вымещает злобу на животных. В подростковом возрасте под оглупляющим влиянием компании школьники часто участвуют в издевательствах над животными. Им кажется, что это «круто», что такие действия поднимают их авторитет в глазах сверстников. Взрослые должны вовремя заметить это, ведь такая бравада может позже развиться в преступную деятельность».