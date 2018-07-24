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Предпринимательская уверенность в строительстве снизилась до рекордного уровня за 10 лет
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Предпринимательская уверенность в строительстве снизилась до рекордного уровня за 10 лет 

Rambler News Service 1 час назад
Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в России во II квартале 2018 года снизился до рекордных показателей за последние 10 лет, подсчитали эксперты центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ в исследовании «Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) во II квартале 2018 года».
«Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в строительстве во II квартале 2018 года продолжил снижаться; значение индикатора уменьшилось на 2 п. п. относительно предыдущего квартала и достигло рекордно низкой за последние десять лет отметки (-22%)», — говорится в исследовании.
Эксперты прогнозируют, что, несмотря на резкое снижение текущего ИПУ в строительстве до значений II квартала 2009 года — финансово-экономического кризиса конца 2008 — начала 2009 года, далее последует постепенный подъем. «Об этом свидетельствуют респондентские оценки строительных индикаторов, не являющихся компонентами ИПУ», — сообщают эксперты.
В исследовании также отмечается, что ИПУ в розничной торговле вырос на 3 п.п. впервые с конца 2013 года, достигнув отметки +5%.
«Дополнительным стимулом к экстремальному темпу роста розничного товарооборота в июне стал более чем миллионный наплыв гостей из-за рубежа на ЧМ -2018 по футболу», — сообщают эксперты.
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