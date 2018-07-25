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Сенат Польши отклонил предложение о конституционном референдуме
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Сенат Польши отклонил предложение о конституционном референдуме 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Pixabay
Сенат Польши отклонил предложение президента страны Анджея Дуды о проведении осенью конституционного референдума, передает РИА «Новости».
Уточняется, что сенаторы большинством голосов отклонили проект постановления о назначении референдума на 10-11 ноября.
Дуда направил на рассмотрение сената проект постановления о назначении конституционного референдума, на который, в числе прочего, предлагалось вынести вопрос о повышении роли президента в системе государственного управления.
В проект постановления о проведении референдума Дуда включил 10 вопросов.
Ранее Анджей Дуда заявил, что Волынская резня была этнической чисткой, а не войной между поляками и украинцами.
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