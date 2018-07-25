Сенат Польши отклонил предложение о конституционном референдуме

Уточняется, что сенаторы большинством голосов отклонили проект постановления о назначении референдума на 10-11 ноября.

Дуда направил на рассмотрение сената проект постановления о назначении конституционного референдума, на который, в числе прочего, предлагалось вынести вопрос о повышении роли президента в системе государственного управления.

В проект постановления о проведении референдума Дуда включил 10 вопросов.

Ранее Анджей Дуда заявил, что Волынская резня была этнической чисткой, а не войной между поляками и украинцами.