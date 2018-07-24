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Александр Кожевников: «Какое-то время „Авангарду“ придется поиграть в другом дворце»
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Александр Кожевников: «Какое-то время „Авангарду“ придется поиграть в другом дворце» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил, что для омских болельщиков переезд «Авангарда» в другой город из-за аварийного состояния «Арены Омск» станет проблемой.
— Нужно решать этот вопрос, — считает Кожевников. — Новой арены там нет. Возможно, какое-то время придется поиграть в другом дворце. А что еще делать? Убирать команду? Это бред. Нужно временно куда-то переехать, а арену ремонтировать.
— Станет ли для команды проблемой переезд, пусть и временный?
— Я не думаю. Может возникнуть проблема для зон, «Авангард» ведь будет играть в другом городе, а поблизости нет больших арен. Профессионалам без разницы, где выступать, за них будет город болеть. А потерпеть всегда можно. Это их работа. Вот для омских болельщиков это, конечно, проблема. И для семей хоккеистов.
— Сложная ситуация со стадионом возникла не сейчас. Удивлены, что ее не смогли решить раньше?
— Наверное, ее как-то решали, но не так глобально, как должны были решить. Сезон закончился, и можно было что-то делать, но, видимо, не хватает ресурсов. Посмотрим, что из этого получится. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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