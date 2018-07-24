Павел Прилучный упал с колеса обозрения на асфальт

На съемках нового фильма «Килиманджара» Павел Прилучный сам выполнял все трюки. Однако даже эффектное падение с колеса обозрения на асфальт не произвело впечатления на его сына Тимофея.

Съемки фильма проходили в Азербайджане . Стояла невыносимая жара. «В какой-то момент поднялся ветер, и мне под линзу (у моего персонажа, бакинца Тимура, карие глаза) попали песчинки. Это было очень больно, я три дня буквально не мог открыть глаза», — пожаловался Прилучный.

Актер признался, что все трюки в картине выполнял без профессиональной помощи каскадера. «Один из самых опасных — когда я летел с колеса обозрения вниз (метров 30, наверное)», — отметил артист. Перед тем, как прыгнуть, Прилучный попросил супругу, актрису Агату Муцениеце , привести на съемочную площадку их сына Тимофея, чтобы он посмотрел, чем занимается его родитель, и произвести эффект.

Однако реакция мальчика оказалась совсем не такой, на какую рассчитывал Павел. «И вот, долгая подготовка, все очень серьезные, — мало ли что может случиться на такой высоте и скорости, это очень опасный трюк. Камера, мотор, я упал на асфальт, а потом подхожу к сыну и спрашиваю: „Ну, что скажешь?“ Тимофей говорит: „Папа, и это все? Скучновато. А мы арбуз будем есть сегодня?“ Не знаю, чем можно удивить современных детей!» — цитирует Павла Прилучного PeopleTalk.

К слову, недавно в прессе активно муссировались слухи о серьезных проблемах в супружеской жизни Прилучного и Муцениеце. Говорили, одна из самых крепких и красивых пар отечественного шоу-бизнеса на грани развода. К счастью, Павел и Агата сумели наладить отношения.

"Для меня любовь — это когда ты не можешь без человека существовать. Когда есть постоянное желание его видеть, прикасаться, разговаривать. Чтобы он был рядом и с ним все было хорошо", — высказался популярный актер.

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