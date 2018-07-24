Команда САО отличилась на городских состязаниях многодетных семей

В Екатерининском парке рядом со станцией метро «Достоевская» прошли состязания многодетных семей.

В них приняли участие представители 11 административных округов столицы. Команда Северного округа отличилась в трех дисциплинах. Об этом рассказала представитель центра «Орбита» района Аэропорт Екатерина Копейкина

— В рамках фестиваля «Движение» за звание самой спортивной семьи боролись 11 команд. В состязаниях, которые включали в себя перетягивание каната, забеги в костюмах сумоистов и парных шароварах, в гигантских кедах, не было равных команде из Северного административного округа, — пояснила Копейкина.

По окончании состязаний лучшие семьи были награждены грамотами и призами. (мю)