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Команда САО отличилась на городских состязаниях многодетных семей
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Команда САО отличилась на городских состязаниях многодетных семей 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В Екатерининском парке рядом со станцией метро «Достоевская» прошли состязания многодетных семей.
В них приняли участие представители 11 административных округов столицы. Команда Северного округа отличилась в трех дисциплинах. Об этом рассказала представитель центра «Орбита» района Аэропорт Екатерина Копейкина.
— В рамках фестиваля «Движение» за звание самой спортивной семьи боролись 11 команд. В состязаниях, которые включали в себя перетягивание каната, забеги в костюмах сумоистов и парных шароварах, в гигантских кедах, не было равных команде из Северного административного округа, — пояснила Копейкина.
По окончании состязаний лучшие семьи были награждены грамотами и призами. (мю)
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