Собянин поздравил народную артистку РСФСР Мирошниченко с днем рождения 

Поздравительные слова глава города опубликовал на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Актриса с ярким талантом и огромным обаянием, Вы вносите большой вклад в развитие отечественной культуры, а ваши замечательные актерские работы полюбились миллионам зрителей в России и за рубежом", — сообщил Собянин в поздравительном письме.
Он также отметил, десятки ролей, которые сыграла актриса на сцене МХТ имени Чехова, стали примером высочайшего мастерства, глубокого понимания театрального искусства и любви к классике для многих поколений.
Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года. Актриса прославилась благодаря своим ролям в фильмах «Дядя Ваня» Андрея Кончаловского, «Это сладкое слово — свобода» Витаутаса Жалакявичюса, а также «Старый Новый год» Олега Ефремова и Наума Ардашникова. Многие киноработы с участием Мирошниченко вошли в золотой фонд российского кинематографа.