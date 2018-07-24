Собянин поздравил народную артистку РСФСР Мирошниченко с днем рождения

"Актриса с ярким талантом и огромным обаянием, Вы вносите большой вклад в развитие отечественной культуры, а ваши замечательные актерские работы полюбились миллионам зрителей в России и за рубежом", — сообщил Собянин в поздравительном письме.

Он также отметил, десятки ролей, которые сыграла актриса на сцене МХТ имени Чехова, стали примером высочайшего мастерства, глубокого понимания театрального искусства и любви к классике для многих поколений.