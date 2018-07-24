Павлу Дегтярю поручили курировать ульяновский Минздрав

Во время встречи новое назначение получил Павел Дегтярь, занимающий пост министра-заместителя председателя правительства. Глава региона предложил ему курировать деятельность регионального Минздрава — до тех, пока у ведомства не появится новый руководитель.