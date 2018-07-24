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Павлу Дегтярю поручили курировать ульяновский Минздрав
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Павлу Дегтярю поручили курировать ульяновский Минздрав 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Сегодня, 24 июля, в правительстве Ульяновской области состоялось совещание, посвященное вопросам переформатирования работы министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия. По его итогам было принято решение, что власти региона обратятся в секретариат Государственного совета по вопросам эффективности лекарственного обеспечения с просьбой принять участие в его работе. Также было озвучено, что в ближайшее время губернатор Сергей Морозов проведет переговоры в администрации президента.
Во время встречи новое назначение получил Павел Дегтярь, занимающий пост министра-заместителя председателя правительства. Глава региона предложил ему курировать деятельность регионального Минздрава — до тех, пока у ведомства не появится новый руководитель.
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