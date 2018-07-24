«Киллер молодец»: жена похвалила «убийцу» Бабченко

Семья Бабченко была знакома с «киллером». Перед инсценировкой убийства тот пытался разрядить обстановку, развлекая жертву шутками.

Подробности инсценировки покушения на журналиста Аркадия Бабченко его супруга рассказала в интервью Би-Би-Си. О подготовке плана муж сообщил ей за рюмкой водки. Они выпили, после чего Бабченко рассказал Ольге, что собирается поймать тех, кто намерен его убить.

Как выяснилось, с будущим «киллером» Алексеем Цимбалюком Аркадий и Ольга были знакомы, тот даже бывал у них дома. Когда созрел план инсценировки убийства, ольга интресовалась, нет ли другого выхода из ситуации. Ее убедили, что покушение — единственный вариант, женщина не стала спорить.

Потенциального убийцу мужа Ольга даже похвалила. «Киллер молодец, он, конечно, разрядил обстановку, говорит: „Доброго здоровьица“. На что мы ему ответили: „И вам не хворать“. Да, немножко разрядил обстановку», — вспоминает жена журналиста.

Сообщения о том, что Аркадий Бабченко убит в Киеве несколькими выстрелами в спину, появились 29 мая. Днем позже журналист «воскрес»: было объявлено, что покушение и смерть журналиста — инсценировка, Аркадий жив, а спецоперация спланирована украинскими спецслужбами.

Тем не менее, до чудесного «воскрешения» мужа Ольге пришлось пережить не самые приятные моменты в жизни. К ней приходили друзья супруга, плакали, выражали соболезнования. Женщина признается, что даже завидовала в эти моменты Аркадию — который сидел в морге и смотрел новости о своей смерти по телевизору. Он был в относительном спокойствии, тогда как Ольга оказалась в центре внимания.

Ольга Бабченко категорически не согласна с теми, кто утверждает, что ее муж предал принципы журналистской этики, активно участвуя в инсценировке своей смерти. По ее словам, у Аркадия идеальная репутация, он порядочный человек — и оправдываться перед кем-либо он не намерен.

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