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Страйкбол — новый вид спорта. Что нужно знать новичку?
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Страйкбол — новый вид спорта. Что нужно знать новичку? 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Не будь невеждой. Рассказываем главное, что нужно знать о страйкболе.
Страйкбол — командная военно-тактическая некоммерческая игра, официально признанная видом спорта совсем недавно, 20 апреля этого года. В России страйкбол возник в конце 90-х гг. как увлечение небольшого круга людей, которые занимались преимущественно исторической реконструкцией. Его популярность росла с каждым годом, в настоящее время этой игрой увлекаются практически во всех крупных городах России. Её суть заключается в командном выполнении поставленных сценарием задач с соблюдением особых правил. Мы поговорили с командиром «3/75 RRD team 3» Ильёй Шугуриным и узнали пять самых важных фактов о новом виде спорта.
Страйкбол зародился в Японии
Страйкбол появился как своеобразный «тренажёр» для военных в Японии в конце 80-х годов, когда они лишились права владения автоматическим оружием, и вскоре захватил коммерческий рынок всего мира.
Страйкбол имеет мало общего с пейнтболом
По-прежнему в ответ на то, что мы увлекаемся страйкболом мы слышим: «А, это где краской стреляют, да?». Это всё равно, что сравнивать баскетбол и футбол — игра с мячом, почти одно и тоже. В страйкболе поражающим элементом выступает пластиковый 6 мм шарик, выпущенный из оружия, которое, как правило, имеет реальный прототип. В пейнтболе даже самое приближённое к реальным образцам оружие имеет с ними мало общего. Пейнтболисты не занимаются реконструкцией реально существующих вооруженных сил различных стран, у нас наиболее популярные направления — ВС РФ и США.
Страйкбол — это игра на честность
Пластиковый шарик не оставляет следов на обмундировании, и ответственность за фиксацию попаданий лежит на игроках. Это означает, что тот, в кого попал шар, должен самостоятельно признать факт попадания и действовать в соответствии с правилами и сценарием (обычно — надеть красную повязку на плечо и уйти в специальное место — «мертвяк»).
В страйкбол играют не только мужчины
Набирая популярность, страйкбол из чисто мужского увлечения стал и женским. Лет 5 назад девушки на играх были редкостью, теперь это уже довольно привычное явление. При этом раньше они просто дожидались мужчин в лагере, а теперь сами рвутся пострелять.
Играть в страйкбол можно только с 18 лет  Причина проста — хотя игра почти не травмоопасна, и для неё достаточно иметь только защитные очки, участники могут получить травму, упав, потянув конечность, порезавшись. Участие несовершеннолетних игроков старше 16 лет обсуждается в индивидуальном порядке при наличии разрешения от родителей. Хотя сейчас существует практика, когда родители могут взять с собой детей под свою ответственность, и некоторые организаторы идут им на встречу.
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