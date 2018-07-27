«Карту гостя» презентуют в Нижнем Новгороде 27 июля

ГБУ НО «Нижегородский туристско-информационный центр» презентует 27 июля «Карту гостя». Это широко используемый на мировом туристском рынке продукт, который представляет собой дисконтную систему на экскурсионный пакет, необходимый для знакомства с определенным городом.

«Nizhny Card» — многофункциональный продукт, который одновременно является и картой, предоставляющей бонусы и скидки, и ключом от гостиничного номера, и электронным транспортным билетом и банковской картой МИР/MAESTRO.