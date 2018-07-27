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«Карту гостя» презентуют в Нижнем Новгороде 27 июля
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«Карту гостя» презентуют в Нижнем Новгороде 27 июля 

Newsroom24 9 часов назад
Фото: Newsroom24
ГБУ НО «Нижегородский туристско-информационный центр» презентует 27 июля «Карту гостя». Это широко используемый на мировом туристском рынке продукт, который представляет собой дисконтную систему на экскурсионный пакет, необходимый для знакомства с определенным городом.
«Nizhny Card» — многофункциональный продукт, который одновременно является и картой, предоставляющей бонусы и скидки, и ключом от гостиничного номера, и электронным транспортным билетом и банковской картой МИР/MAESTRO.
В презентации примут участие глава области Глеб Никитин.
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