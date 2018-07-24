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Денис Мантуров дал интервью программе «Деловое утро НТВ»
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Денис Мантуров дал интервью программе «Деловое утро НТВ» 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в эксклюзивном интервью программе «Деловое утро НТВ» рассказал о возможностях для российской промышленности, которые создают «торговые войны» между США и Китаем, а также об изменении географии российского экспорта за последние 4 года. Особое внимание Министр уделил поддержке «новой индустриализации».
«Основная роль государства — создавать стимулы, мотивацию для модернизации основных промышленных фондов», — подчеркнул Денис Мантуров.
Глава Минпромторга России рассказал о решении задач по автоматизации, роботизации и цифровизации отечественной промышленности, отметив успехи автопромышленной и фармацевтической отраслей в этом направлении. Полную версию интервью смотрите в программе «Деловое утро НТВ» в среду, 25 июля, с 08:00.
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