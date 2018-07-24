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МГИК утвердил назначенного М. Дегтяревым члена комиссии с правом совещательного голоса
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МГИК утвердил назначенного М. Дегтяревым члена комиссии с правом совещательного голоса 

Агентство «Москва» 1 час назад
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила назначенного кандидатом в мэры Москвы от ЛДПР Михаилом Дегтяревым члена комиссии с правом совещательного голоса. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.
«В Московскую городскую избирательную комиссию поступили документы от политической партии ЛДПР о назначении ими члена Московской городской избирательной комиссии с правом совещательного голоса Юрия Кочурова. Предлагается принять данное решение и выдать удостоверение члена Мосгоризбиркома с правом совещательного голоса установленного образца», — сказала член МГИК Рима Кузнецова.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.
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