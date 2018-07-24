20 машин «скорой помощи» оснастили тревожными кнопками в Курске

20 машин «скорой помощи» Курска оснастили «тревожной кнопкой», к концу 2018 года их количество достигнет 40, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. Между ведомством и Курской городской станцией скорой медицинской помощи заключен договор на установку систем безопасности.

Оборудование подключено к пульту централизованной охраны Росгвардии. Если медикам будет нужна помощь, то местоположение машины сразу же станет известно дежурному, поскольку система безопасности не только реагирует на сигнал тревоги, но и определяет местонахождения транспорта с точностью до нескольких метров. После этого к месту ЧП направится группа задержания вневедомственной охраны.

Оснащение «тревожной кнопкой» спецтранспорта медиков — вынужденная мера. В последнее время участились случаи нападения пациентов на сотрудников экстренной службы. По данным пресс-службы управления Росгвардии по Курской области, за первое полугодие 2018 года зарегистрировано 7 случаев противоправных действий в отношении бригад скорой помощи. Всего с 2016 года произошло 42 инцидента.