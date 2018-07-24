Тематическое мероприятие провели для дошкольников в Вороновском

Фото: школа №2073

Мероприятие на пиратскую тему 23 июля провели для детей из образовательной площадки «Василек», которую организовали на базе школы №2073 поселения Вороновское.

Ребята подготовились к спортивным соревнованиям. Они выбрали название команды и дали имя импровизированному судну. Каждый из участников придумал пиратское прозвище.

Организаторы встречи подготовили ряд состязаний на развитие эрудиции.

На официальном сайте школы №2073 отметили, что ребята отыскали «сокровища», добыли секретную информацию и поборолись за пиратский корабль. Победила команда шхуны «Супер морские котики».