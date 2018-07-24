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Тематическое мероприятие провели для дошкольников в Вороновском
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Тематическое мероприятие провели для дошкольников в Вороновском 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: школа №2073
Мероприятие на пиратскую тему 23 июля провели для детей из образовательной площадки «Василек», которую организовали на базе школы №2073 поселения Вороновское.
Ребята подготовились к спортивным соревнованиям. Они выбрали название команды и дали имя импровизированному судну. Каждый из участников придумал пиратское прозвище.
Организаторы встречи подготовили ряд состязаний на развитие эрудиции.
На официальном сайте школы №2073 отметили, что ребята отыскали «сокровища», добыли секретную информацию и поборолись за пиратский корабль. Победила команда шхуны «Супер морские котики».
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