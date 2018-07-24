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Видео-интервью с ведущим специалистом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управы района Крюково
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Видео-интервью с ведущим специалистом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управы района Крюково 

Управа района Крюково 1 час назад
Видео-интервью на тему о трудоустройстве и занятости несовершеннолетних в летний период с ведущим специалистом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управы района Крюково Елизаветой Вячеславовной Поповой.
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