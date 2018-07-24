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«Локомотив» намекнул на скорый переход Крыховяка. Три поста в Инстаграме
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«Локомотив» намекнул на скорый переход Крыховяка. Три поста в Инстаграме 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Локомотив» намекнул на скорый переход полузащитника «ПСЖ» Гжегожа Крыховяка. В Инстаграме железнодорожников появилась фотография, на которой изображен игрок в форме «ПСЖ», которая при рассмотрении сквозь очки превращается в игровую майку «Локомотива».
"Внимательно присмотритесь!" — таким комментарием сопровождается фотография.
Внимательно присмотритесь!
Публикация от 🏆🏆🏆 «Локомотив» — ЧЕМПИОН! (@fclokomotiv) 24 Июл 2018 в 5:46 PDT  Перед этим «Локо» оставил еще два намека.
Первый.
🔥 Оставляйте свои варианты ответов! Дадим первую подсказку, когда этот пост наберёт 1000 ваших комментариев!
Публикация от 🏆🏆🏆 «Локомотив» — ЧЕМПИОН! (@fclokomotiv) 24 Июл 2018 в 2:38 PDT  Второй.
🇮🇹 Итак, правы оказались те, кто написал, что наш новый игрок сейчас в Италии! Первая подсказка кроется в голове у Давида.
Публикация от 🏆🏆🏆 «Локомотив» — ЧЕМПИОН! (@fclokomotiv) 24 Июл 2018 в 3:38 PDT  В минувшем сезоне Крыховяк выступал на правах аренды за «Вест Бромвич». В составе английского клуба он провел 31 матч и отметился 2 результативными передачами.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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