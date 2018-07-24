«Локомотив» намекнул на скорый переход Крыховяка. Три поста в Инстаграме

«Локомотив» намекнул на скорый переход полузащитника «ПСЖ» Гжегожа Крыховяка. В Инстаграме железнодорожников появилась фотография, на которой изображен игрок в форме «ПСЖ», которая при рассмотрении сквозь очки превращается в игровую майку «Локомотива».

"Внимательно присмотритесь!" — таким комментарием сопровождается фотография.

Внимательно присмотритесь!

Публикация от 🏆🏆🏆 «Локомотив» — ЧЕМПИОН! (@fclokomotiv) 24 Июл 2018 в 5:46 PDT Перед этим «Локо» оставил еще два намека.

Первый.

🔥 Оставляйте свои варианты ответов! Дадим первую подсказку, когда этот пост наберёт 1000 ваших комментариев!

Публикация от 🏆🏆🏆 «Локомотив» — ЧЕМПИОН! (@fclokomotiv) 24 Июл 2018 в 2:38 PDT Второй.

🇮🇹 Итак, правы оказались те, кто написал, что наш новый игрок сейчас в Италии ! Первая подсказка кроется в голове у Давида.

Публикация от 🏆🏆🏆 «Локомотив» — ЧЕМПИОН! (@fclokomotiv) 24 Июл 2018 в 3:38 PDT В минувшем сезоне Крыховяк выступал на правах аренды за «Вест Бромвич». В составе английского клуба он провел 31 матч и отметился 2 результативными передачами.