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Прокуратура Челябинска помогла пенсионеру получить звание «Ветеран труда»
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Прокуратура Челябинска помогла пенсионеру получить звание «Ветеран труда» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Прокурору Центрального района Челябинска удалось отстоять в суде право пенсионера на получение социального звания «Ветеран труда», в получении которого ему отказали в министерстве социальных отношений Челябинской области. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Уже год челябинец получал трудовую пенсию по выслуге лет. При этом у челябинского пенсионера имелись две медали, выданные приказом начальника ГУ МВД России по Челябинской области «За отличие в службе» третьей и второй степеней. В министерстве социальных отношений награды не посчитали весомым основанием для присвоения звания Ветерана труда.
«Проверка показала, что условия, необходимые для признания за гражданином права на присвоение звания «Ветеран труда» соблюдены, отказ в выдаче удостоверения ветерана труда по мотиву отсутствия сведений, подтверждающих федеральный уровень награждения и стаж, является незаконным, чем нарушает его право на социальную защиту», — пояснил источник.
Суд удовлетворил требование прокурора в полном объеме.
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