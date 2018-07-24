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Золотой ребенок: Тоня Худякова — роскошная жизнь 11-летней школьницы в Instagram
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Золотой ребенок: Тоня Худякова — роскошная жизнь 11-летней школьницы в Instagram 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@tonyahoodyakovaЗолотой ребенок: Тоня Худякова — роскошная жизнь 11-летней школьницы в InstagramДочь режиссера Павла Худякова и продюсера Корнелии Поляк 11-летняя Тоня Худякова еще не закончила школу, а уже стала звездой Instagram. Сен-Тропе, Феррари, салоны — это далеко не полный список увлечений Тони.
Подписчики сравнивают Тоню с героиней популярного сериала «Сплетница» Блэр Уолдорф. Как и экранный прототип, Тоня является ученицей элитных школ (она учится в Москве и Майами), а для своих выходов выбирает только эксклюзивные наряды. В числе ее фаворитов — бренд Gucci (к примеру, средняя стоимость рубашки — 70 тысяч рублей), Balmain (стоимость платья —100 тысяч рублей), Birkin (стоимость сумки — от 400 тысяч рублей).
Как и положено по статусу, перелеты Тоня совершает исключительно на частных самолетах. И, само собой разумеется, планирует поступить в Гарвардский или Йельский университет.
Мнение пользователей относительно фотографий в микроблоге разделилось. Одни пользователи восхищаются грамотностью и чувством стиля маленькой Тони: «Я смотрю на тебя и не перестаю восхищаться твоей мамой!», «Умная и воспитанная девочка, приятно смотреть», «Что такого? Ей повезло родиться в обеспеченной семье». Другие считают, что родители ставят перед ребенком неправильные приоритеты и тем самым занимаются растлением: «Наращенные ногти — это уже пербор», «В таком возрасте такие короткие юбки, что же дальше будет», «Еще одна инстаграмщица растет».
@tonyahoodyakova
@tonyahoodyakova
@tonyahoodyakova
@tonyahoodyakova
@tonyahoodyakova
@tonyahoodyakova
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