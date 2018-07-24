Елена Темиргалиева: «Я хочу, чтобы красота была доступной»

Основательница салона «Мильфей» рассказала BeautyHack о новом российском бренде, который комплексно позаботится о вашей коже, о том, почему салонные процедуры нужно подкреплять домашним уходом и как получается качественная, но доступная косметика.

О салоне «Мильфей» и его философии

Десять лет назад я поняла, что готова представить требовательному российскому потребителю услуги европейского качества. Это был серьезный шаг, ведь ни одна женщина в другой стране не уделяет столько времени своей внешности, как в России

Когда создавала салон, ориентировалась на то, что я и мое близкое окружение хотим получить от салонных услуг. И мы были одними из первых, кто перестал брать деньги за время, которое клиент проводит в салоне. Это было модно — чем дольше тебе делают услугу, тем больше ты заплатишь за нее. Мы сделали наоборот — научились экономить время клиента и очень выиграли от этого.

Самое сложное — собрать команду профессионалов. Когда я открывала салон, мы жили в одном бьюти-мире, а сегодня он совершенно другой. Но мы по-прежнему не всегда правильно понимаем, что такое «работать в сфере обслуживания». Оказывать качественные услуги значит по-настоящему любить клиента и гордиться тем, что ты делаешь его лучше.

Обязательное условие для нас — быть честными со своими клиентами. Наши услуги стоят недешево, мы находимся в сегменте «люкс», поэтому всегда должны спрашивать у клиента не какую процедуру он хочет сделать, а какой результат он ожидает получить. И всегда предупреждать, что результат будет только если ухаживать за собой регулярно.

Есть очень легкие процедуры, как расслабляющий массаж средней ценовой категории — от него будет польза, но не будет результата. Мы боимся не оправдать надежд клиента, что он не увидит результат, выходя из салона, а это скажется на нашей репутации.

Для нас важно, чтобы человек в любом возрасте выглядел естественно. Наши врачи-косметологи могут отказать клиенту в использовании тех или иных инъекций, если мы считаем, что это не подойдет ему с точки зрения эстетики.

Эстетика важна для меня во всем. Имеет значение, в каком помещении мне делают процедуру, на каких простынях я лежу, как выглядит мой мастер, как она со мной общается, какая у нее энергетика. Представляете, я раздеваюсь полностью — мне должно быть комфортно, я полностью доверяюсь ей. Важно энергетически совпасть с мастером — без этого не будет результата. Свое видение эстетики я переношу в работу салона, как и все, что для меня важно.

2 главных правила ухода за собой

Человек должен быть красивым и ухоженным в любом возрасте.

Первое и важное правило — системный подход. Средства, которыми вы пользуетесь, и аппарат, на котором делаете процедуру, одинаково важны. Но самое главное — система, без нее не будет и результата. Делайте уход в салоне, но обязательно подкрепляйте его регулярным уходом дома.

Второе правило — обращать внимание на качество. Для ухода за собой и для клиентов салона выбираю только проверенные препараты, чтобы не навредить своему телу. При выборе обращайте внимание на состав активных ингридентов и производителя.

Этих правил придерживаюсь и для клиентов в своем салоне, и для клиентов, которые выбирают наш бренд.

О том, как появился бренд SB-26 Создание и развитие собственной линии косметики — логичное продолжение работы салона «Мильфей». SB-26 — не первый опыт работы над собственным брендом. Я открыла салон и пробовала делать процедуры на разных косметических марках, на рынке было много хороших брендов. Но мои специалисты убедили меня, что нам нужен эксклюзив — то, чего нет ни в одном салоне.

Тогда моя коллега Надежда Ковальская привезла меня в Швейцарию и предложила познакомиться с нишевым брендом, который не был представлен в России. Несколько месяцев мы вели переговоры, но так и не смогли получить цены. И она предложила сделать собственный бренд. Я потратила 8 лет, чтобы вывести его на рынок и вложила в него все, что могла. Но мы оказались не конкурентоспособны по цене — средство стоило 2 000 евро. К этому фактору прибавился кризис и рост курса валюты и цен, и крем стал слишком дорогим.

Я посмотрела на свой уход (для меня уходовые средства намного важнее декоративной косметики), сделала выводы и поняла, что красота должна быть доступной.

У меня уже были швейцарские формулы, и я знала, что с ними нужно делать. В итоге у нас получился качественный бренд в очень доступной ценовой категории. Все ингредиенты мы привозим из Европы, а производим SB-26 в России. Это позволяет делать по-настоящему качественную продукцию по оптимальной стоимости.

Большинство жителей нашей страны часто ездит на Запад и приобретает там много товаров. Получается, что мы зарабатываем деньги в России, чтобы потратить их за границей. А лучше — зарабатывать деньги здесь и тратить их тоже здесь — на товары, произведенные в России.

В России мало развивают собственную промышленность — ее жители работают на благосостояние других государств. Поэтому для меня было принципиально важно сделать производство в России. Я могла отдать производство в страну третьего мира, чтобы удешевить их еще больше, даже с учетом налогов. Но я зарабатываю деньги здесь, поэтому хочу их тратить и получать услуги и товары тоже здесь.

Для меня было важно сделать линию без лишних средств — чтобы каждое работало строго по назначению, но давало видимый результат. А для этого обязательно нужно убрать из тела лишнюю жидкость.

Можно умереть на антицеллюлитных массажах, но пока в вашем организме есть застои жидкости, вы не увидите результат. Когда клиент приходит на первую процедуру, мы напоминаем ему, что чудес не бывает, и косметика работает на кожные покровы. Но и она может убрать и лишнюю воду!

О салонной линии SB-26 Чтобы сделать ваше тело идеальным, необходим комплекс из трех этапов — детокс, питание и упругость для вашей кожи. Каждый из них направлен на разные действия и на борьбу с различными проблемами тела, поэтому они отлично работают как в комплексе, так и по отдельности.

Сначала делаем процедуры на средствах программы «Детокс-обновление». Убираем омертвевшие клетки при помощи целлюлозного скраба с эфирным маслом лемонграсса, избавляемся от отечности и лишней жидкости обертыванием с экстрактом ламинарии и зеленого чая, питаем и увлажняем кожу при помощи детокс-сыворотки с кофеином, кокосовым маслом и маслом зародышей пшеницы.

Процедура в среднем занимает час. За это время вы не только полностью расслабляетесь и получаете удовольствие, но и приносите телу пользу — уже после первой процедуры тело чувствует себя хорошо. Но для того, чтобы увидеть результат, мы рекомендуем курс из 3-4 процедур, в зависимости от состояния кожи — получается настоящая детокс-диета для вашего тела. Кожа очистится от токсинов, и вы забудете об отечности.

Красивое тело невозможно без упругой кожи. Но она не станет упругой, пока не будет напитана — для этого нам нужен комплекс «Коллагеновый лифтинг».

Делаем скраб с маслом ши, морской солью и коллагеном (или массаж). Потом ­обертывание с пептидным комплексом, коллагеном и маслом авокадо. И завершаем процедуру сывороткой с коллагеном, пчелиным воском и кофеином. Такой «коллагеновый» заряд дает свои результаты — кожа станет гладкой, подтянутой и бархатистой на ощупь. Особенно приятно, что эффект от процедуры сохраняется — собственный коллаген начинает вырабатываться активнее.

Третий этап — борьба с несовершенствами тела и целлюлитом. Я никогда не верила в антицеллюлитные средства, и не верю до сих пор. Но верю в то, что определенные средства и процедуры могут улучшить ситуацию — например, «антицеллюлитный комплекс».

Первый этап — разогревающий скраб из грецкого ореха с эфирным маслом гвоздики и экстрактом морских водорослей.

Когда мы делаем массаж с этим скрабом, все части тела буквально горят ­— это значит, что ткани разогреваются и средство работает, начинается активный приток крови к клеткам. Она насыщает их кислородом, и питание кожных покровов ускоряется (а именно из-за ослабления питания появляется целлюлит.

Потом делаем обертывание с экстрактом морских водорослей и наносим сыворотку с витамином E. Все средства работают на теле в течение суток — активный процесс питания запущен. Ткани насыщаются кислородом — кожный покров выравнивается.

О линейке домашнего ухода

Салонные процедуры не дадут нужного результата без профилактики и поддерживающего ухода, который мы делаем дома. Домашний уход — самый важный. И при разработке средств мы исходили из потребностей каждого человека — что ему нужно, чтобы ухаживать за собой дома?

Любой уход начинается с чистой кожи, поэтому сначала нам нужно очистить тело. Для этого мы создали крем-гель для душа с текстурой легкого молочка, который не оставит на коже ощущения стянутости.

Почему средство «два в одном»? Потому что наша линейка направлена на людей, которые ведут активный образ жизни. У них нет много времени на уход — я сужу по себе, в моей системе все должно быть быстро. Если днем занимаюсь спортом и после надеваю шелковое платье, я не могу нанести крем на тело. Но могу принять душ с этим крем-гелем и больше не использовать дополнительные увлажняющие средства.

Кожу нужно подготовить к дальнейшим этапам ухода — для этого у нас есть прекрасный сахарный скраб.

Мы долго работали над созданием этого средства, потому что нам нужен был натуральный ингредиент, а сахар очень быстро тает. Но мы добились результата — если попробовать его на вкус, вы почувствуете сладость. Это средство «три в одном» — с ним можно принять душ, отскрабировав тело, сделать массаж или самомассаж, а можно нанести на тело и лечь в ванну — получится процедура «аромо-ванна» в домашних условиях (после нее у вас будет великолепная, шелковистая кожа).

Понравится средство и девушкам с чувствительной кожей — крупные абразивные частицы растворяются в воде и становятся очень деликатными. Кроме того, натуральный сахар создает на коже кисло-сладкую среду, благоприятную для полезных бактерий.

Потом кожу нужно увлажнить и напитать влагой. Это обязательное условие, без которого она не станет красивой, а тело — ухоженным. Поэтому увлажняющий и питательный крем ­­— основное средство, которое необходимо любому человеку.

В нашей линейке есть два крема — питательный и увлажняющий. Их можно чередовать, в зависимости от потребностей вашей кожи сегодня. Как правило, я наношу питательный крем днем, а увлажняющий — вечером.

И наша новинка — коллагеновый крем-лифтинг. У средства очень легкая, шелковистая текстура и притяный аромат. Он не только глубоко увлажняет и питает кожу тела, но и оказывает омолаживающее действие, потому что в составе есть масло ши и оливы. И, конечно, коллаген, который отвечает за эластичной кожи. Соприкасаясь с ней под действием температуры тела, он легко проникает через роговой слой, регенирируя ее в глубоких слоях дермы и удерживая влагу. Тонус кожи повышается, а собственный коллаген в клетках синтезируется активнее — гладкость и бархатистость вам обеспечены.

Абсолютный хит — антицеллюлитная крем-сыворотка. Ее любят все без исключений за приятный, согревающий эффект. Стимулирует приток крови — мышцы расслабляются, а настроение улучшается. Наношу его если не могу уснуть или если есть растяжение мышц — сыворотка прекрасно справляется со всем. Кожа приходит в тонус, а отечность, наоборот, и исчезает.

Соблюдайте систему в уходе за собой, и вы обязательно увидите результат — мы создали средства, которые действительно работают с минимальными финансовыми и временными вложениями. Косметика должна быть доступна для потребителей — так же, как и зубная паста.

Кому точно понравятся средства SB-26 Девушка, которая выбирает наши средства, в первую очередь, разумна. Она грамотно планирует свою жизнь и все успевает. Она прекрасная мама и делает великолепную карьеру. Еще любит отдыхать, интересуется искусством, занимается спортом, и у нее много друзей. Наша девушка умеет наслаждаться жизнью, у нее правильные ценности.

Что это значит? Она готова заплатить за те вещи, которые того стоят, но она не готова переплачивать за возможность казаться. Иногда мы платим за упаковку, чтобы стать значимее. Но наша девушка — самодостаточна. Она может вкладывать деньги в ценности — дорогие вещи (потому что это философия ее жизни), летать на эксклюзивные выставки и концерты, чтобы прикоснуться к прекрасному, путешествовать, чтобы набираться новых впечатлений и с новыми силами приступать к работе, покупать экологически чистые продукты, потому что заботится о своем здоровье.

Но упаковка крема не может быть ценностью для нее. Она может отличить, что в средстве — ценно, а за что не стоит переплачивать. Она четко знает, чего хочет, что для нее важно — и спокойно идет к этому.