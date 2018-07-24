«Молодежка ОНФ» проведет в Калужской области форум «Рубеж» в конце августа

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Команда молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) — «Молодежка ОНФ» — планирует провести форум в конце августа в Калужской области . Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе движения.

"Форум «Рубеж» — комплекс командообразующих мероприятий «Молодежки ОНФ» — пройдет с 23 по 30 августа в Жуковском районе Калужской области. В нем примут участие более ста представителей всех регионов страны", — говорится в сообщении.

"Участники будут проходить подготовку по двум направлениям — «Лидер» и «Связи с общественностью». Молодые люди смогут обменяться друг с другом опытом, получить, что называется, из первых рук (от гостей и преподавателей форума) такие необходимые знания, как работа в команде, поиск выхода из сложных и нестандартных ситуаций, организация массовых акций, коммуникация и медиасопровождение мероприятий", — приводит пресс-служба слова руководителя департамента молодежных проектов ОНФ Игоря Кастюкевича.

Как уточнили в Народном фронте, каждый образовательный день будет посвящен одному из направлений, которые соответствуют национальным проектам и программам нового майского указа президента России Владимира Путина . В частности, на форуме будут обсуждаться вопросы демографического развития, здравоохранения, образования, международной кооперации, цифровой экономики, науки и культуры.

"Для участников будет организована площадка, где пройдут встречи с известными государственными, общественными и политическими деятелями, журналистами и медиаменеджерами", — отметили в ОНФ.