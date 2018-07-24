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«Молодежка ОНФ» проведет в Калужской области форум «Рубеж» в конце августа
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«Молодежка ОНФ» проведет в Калужской области форум «Рубеж» в конце августа 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Команда молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) — «Молодежка ОНФ» — планирует провести форум в конце августа в Калужской области. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе движения.
"Форум «Рубеж» — комплекс командообразующих мероприятий «Молодежки ОНФ» — пройдет с 23 по 30 августа в Жуковском районе Калужской области. В нем примут участие более ста представителей всех регионов страны", — говорится в сообщении.
"Участники будут проходить подготовку по двум направлениям — «Лидер» и «Связи с общественностью». Молодые люди смогут обменяться друг с другом опытом, получить, что называется, из первых рук (от гостей и преподавателей форума) такие необходимые знания, как работа в команде, поиск выхода из сложных и нестандартных ситуаций, организация массовых акций, коммуникация и медиасопровождение мероприятий", — приводит пресс-служба слова руководителя департамента молодежных проектов ОНФ Игоря Кастюкевича.
Как уточнили в Народном фронте, каждый образовательный день будет посвящен одному из направлений, которые соответствуют национальным проектам и программам нового майского указа президента России Владимира Путина. В частности, на форуме будут обсуждаться вопросы демографического развития, здравоохранения, образования, международной кооперации, цифровой экономики, науки и культуры.
"Для участников будет организована площадка, где пройдут встречи с известными государственными, общественными и политическими деятелями, журналистами и медиаменеджерами", — отметили в ОНФ.
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