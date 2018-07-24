Ещё
«Камаз» и «Ростсельмаш» планируют создать в ЮАР СП по сборке авто— и сельхозтехники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Камаз» и «Ростсельмаш» планируют создать в ЮАР СП по сборке авто— и сельхозтехники 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. "Камаз" и "Ростсельмаш" планируют создать в Южно-Африканской республике (ЮАР) совместные предприятия по сборке автомобильной и сельскохозяйственной техники и организации сервисной сети, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Между Россией и ЮАР развивается промышленная кооперация, отметил он.
"Камаз" и «Ростсельмаш» планируют создать в ЮАР совместные предприятия по сборке автомобильной и сельскохозяйственной техники и организации сервисной сети", — сказал Ушаков.
В пресс-службе «Камаза» РИА Новости подтвердили планы по созданию СП в ЮАР. «Планы (по СП — ред.) есть, но при условии стабильного спроса», — сказал представитель компании.
По словам Ушакова, российская сторона также готова участвовать в модернизации железнодорожной инфраструктуры ЮАР, обновлении подвижного состава и авиапарка.
Прайм: последние новости
Экономика КНДР за прошлый год сократилась на 3,5% - это худший показатель за 20 лет Какие плюсы и минусы потенциально ожидают криптоинвесторов в ETF? Операционные результаты "Аэрофлота": ускорение роста на фоне ЧМ по футболу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост358
Россия стянула военную технику к западным рубежам53
Россиян лишат желания иметь валюту150
Умер советник Путина35
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой16
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение