«Камаз» и «Ростсельмаш» планируют создать в ЮАР СП по сборке авто— и сельхозтехники

Между Россией и ЮАР развивается промышленная кооперация, отметил он.

"Камаз" и «Ростсельмаш» планируют создать в ЮАР совместные предприятия по сборке автомобильной и сельскохозяйственной техники и организации сервисной сети", — сказал Ушаков.

В пресс-службе «Камаза» РИА Новости подтвердили планы по созданию СП в ЮАР. «Планы (по СП — ред.) есть, но при условии стабильного спроса», — сказал представитель компании.

По словам Ушакова, российская сторона также готова участвовать в модернизации железнодорожной инфраструктуры ЮАР, обновлении подвижного состава и авиапарка.