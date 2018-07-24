«Камаз» и «Ростсельмаш» планируют создать в ЮАР СП по сборке авто— и сельхозтехники 

МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. "Камаз" и "Ростсельмаш" планируют создать в Южно-Африканской республике (ЮАР) совместные предприятия по сборке автомобильной и сельскохозяйственной техники и организации сервисной сети, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Между Россией и ЮАР развивается промышленная кооперация, отметил он.
"Камаз" и «Ростсельмаш» планируют создать в ЮАР совместные предприятия по сборке автомобильной и сельскохозяйственной техники и организации сервисной сети", — сказал Ушаков.
В пресс-службе «Камаза» РИА Новости подтвердили планы по созданию СП в ЮАР. «Планы (по СП — ред.) есть, но при условии стабильного спроса», — сказал представитель компании.
По словам Ушакова, российская сторона также готова участвовать в модернизации железнодорожной инфраструктуры ЮАР, обновлении подвижного состава и авиапарка.