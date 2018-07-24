Сбитый Израилем сирийский летчик погиб

В сети появилась фотография пилота, погибшего после того, как армия Израиля сбила сирийский самолет с помощью системы ПРО Patriot.

Снимок обгоревшего тела, лежащего на земле, опубликовал Telegram-канал WarJournal.

Самолет упал на территорию, подконтрольную боевикам «Исламского государства», сообщает Telegram-канал Directorate 4. Террористы ошибочно приняли погибшего его за российского пилота.

Ранее в сети появилось видео запуска ракет израильской системы ПРО Patriot по военному самолету, принадлежащему Сирии . Сообщалось, что сбитый Израилем сирийский летчик попал в руки террористов.

Во вторник израильские ПРО сбили истребитель, по самолету сирийской армии были запущены две ракеты системы Patriot.