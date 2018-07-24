Обыгрывал «Вест Хэм», играл вничью с «Марселем»: Словенский «Домжале» — соперник «Уфы» в Лиге Европы

26-го июля «Уфа» впервые в своей истории проведет еврокубковый матч. Соперником уфимцев стал «Домжале» — один из старейших клубов Словении , о котором мало что знают за пределами этой замечательной страны. Давайте разбираться.

7 трофеев за 97 лет существования

Домжале — небольшой город в центральной части Словении. В 1921 году там был основан одноименный клуб, успех к которому пришел лишь в 21 веке. «Домжале» долгое время мотался по различным дивизионам, но поднявшись в Первую лигу в сезоне 2003/04 больше ни разу не вылетал во Вторую лигу. Уже спустя несколько лет после повышения — в сезоне 2006/07 — «абреки» сумели впервые в истории стать чемпионами страны, а на следующий сезон даже защитили титул.

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Больше чемпионом Словении «Домжале» не становился, но сумел выиграть несколько внутренних кубков — дважды кубок и суперкубок страны. Это невероятный успех столь маленького клуба, ведь фаворитами на все трофеи внутри страны являются «Марибор» и «Олимпия», у которых на двоих 20 чемпионских титулов (14 у «Марибора», 6 у «Олимпии»). Еще один трофей в коллекции «жёлтых» — победа во Второй лиге Словении (2003/04).

Опыт в еврокубках

Несмотря на свой скромный статус, «Домжале» провел 40 еврокубковых матчей в своей истории, и даже имеет положительный баланс — 19 побед, 7 ничьих, 14 поражений. Уже четвертый сезон подряд «абреки» стремятся к выходу в групповой этап Лиги Европы, а в сезоне 2017/18 были в шаге от сенсации. «Домжале» преодолел три отборочных раунда — выбил эстонскую «Флору» (5:2), исландский «Валюр» (5:3), немецкий «Фрайбург» (2:1). В раунде плей-офф словенцы встречались с «Марселем». Домашний матч на «Спортны Парк» завершился вничью (1:1), но на «Велодроме» сильнее оказались французы — 3:0.

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Сезоном ранее «Домжале» споткнулся в третьем отборочном раунде Лиги Европы о «Вест Хэм», хотя сумел обыграть «молотобойцев» в домашнем матче (2:1), но не сдюжил на Олимпийском стадионе в Лондоне (0:3). С российскими клубами «абреки» не встречались, зато успешно сыграли с белорусским «Шахтёром» ( Солигорск ) в сезоне 2016/17 (3:2).

Сезон 2018/19 Чемпионат Словении 2018/19 уже стартовал, и «Домжале» сумел добиться победы в первом туре — против «Кршко» (2:0). Еще два матча «жёлтые» сыграли в Лиге Европы, которые и вывели команду Симона Рожмана на «Уфу». Во втором квалификационном раунде словенцы одолели хорватский клуб «Широки Бриег», дважды сыграв вничью (2:2 на выезде, 1:1 дома).

Двумя голами в этих матчах отметился хорватский левый защитник Дарио Мельняк, но главные бомбардиры команды — экс-футболист «Локомотива» Сенияд Ибричич и словенский форвард Ловро Бизьяк. На счету Ибричича 13 голов и 5 ассистов во всех турнирах прошлого сезона, у Бизьяка — 15 голов и 4 ассиста. Бизьяк уже успел сделать два результативных действия и в новом сезоне, но пока этого недостаточно, чтобы получить вызов в сборную Словении, хотя возраст у него подходящий — 24 года. Ибричичу 32 года, но похоже, что босниец в «Домжале» обрел вторую молодость.

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Главный тренер

У «Домжале» достаточно молодой наставник — 35-летний Симон Рожман, работавший ранее в словенском клубе «Целе». В 2016 году он был приглашен в «Домжале» в качестве тренера молодежной команды. Стоит сказать, что уже более десяти лет клуб уделяет большое внимание обучению и развитию молодых футболистов. Молодежный футбольный центр «абреков» считается одним из лучших в Словении и добился хорошей репутации в Европе.

Руководство «Домжале» разработало стратегию развития до 2021 года, когда клуб отпразднует свое столетие. Первоначально планировалось, что Рожман будет работать в молодежном секторе до этого периода, но его успехи и отставка Луки Элснера подтолкнули боссов назначить Рожмана главным тренером первой команды.

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Симон Рожман

"Наш клуб хорошо организован и находится на самом высоком уровне в Словении. Руководство строит долгосрочные планы и хочет, чтобы я стал частью этой команды. Мой коллега [Лука Элснер] установил очень высокую тренерскую планку, но я постараюсь не сбавить оборотов. Я заинтересован в привлечении молодых игроков, такова наша стратегия. Могу лишь обещать, что болельщикам не будет с нами скучно", — рассказал Рожман после своего назначения в 2016 году.

Через несколько месяцев «Домжале» выиграл Кубок Словении, одолев в финале «Олимпию», во главе которой был тот самый его предшественник — Элснер. Болельщикам «жёлтых» действительно не скучно, они в восторге от происходящего в клубе. Противостояние с «Уфой» обещает быть крайне интригующим.

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