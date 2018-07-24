Артем Затолокин: «Найти деньги не проблема, главное — придумать стоящий проект»

Артем Затолокин, основатель акселератора To Go, эксперт Федерального агентства по делам молодежи рассказал участникам форума «РИТМ», как формируются тренды в современном социальном проектировании, как создать успешный проект и почему интересные

и полезные идеи не всегда находят финансовую поддержку.

В первую очередь эксперт обратил внимание форумчан на ошибки, которые чаще всего

допускают соискатели грантов и авторы социальных проектов. «Основная проблема —

непонимание того, что вы делаете, — обратился к ребятам Затолокин. — Из-за этого 95%

проектов идут в урну. В аннотации работы вы пишите о чем-то, что никак не связано с основным содержанием. Помещаете там какие-то высокопарные сентенции, которые никто не поймет. Вы забываете, что проекты, которые вы подаете на соискание гранта, читают люди!

Они хотят сразу из аннотации понять суть вашего предложения, а не читать 18 страниц текста».

Вторая проблема — непонимание, какой результат будет от реализации проекта, третья —

незнание своей целевой аудитории. По словам спикера, эксперты чаще, при рассмотрении

работы проверяют соответствие цены, качества и ценности. Если эти три параметра

соответствуют, то проект получает поддержку.

Помимо этого, Артем Затолокин представил участникам схему, по которой стоит

разрабатывать социальные проекты, если авторы идеи хотят, чтобы она была успешной. Всего

восемь шагов: вычленить проблему; понять и указать 3-7 причин, почему она появилась;

определить цели и задачи; разработать цикл мероприятий; рассчитать необходимые ресурсы;

указать ожидаемый результат; проанализировать риски.

Во время встречи ритмовцы также смогли применить полученные знания на практике. В командах по 7-10 человек они прошли «обучение действием» и разработали свои проекты, —

такой формат помогает преодолеть разрыв между теорией и практикой.

— Это самый эффективный способ, дать ребятам обратную связь в процессе занятия, —

прокомментировал спикер. — Они смогли сразу же применить алгоритмы, которые узнали из вводной части. Я работаю в формате тренингов, у меня история про то, как научить делать что—

то. Пускай формат, в котором мы проводили встречу сегодня, был немножко

гипертрофированным, но зато участники сразу же смогли узнать реакцию на свой проект, в жизни им на это потребовались бы месяцы, а то и годы.

— Я на РИТМе второй раз, но такого формата обучения еще не встречал. Это фишка

этого года, — поделился участник предпринимательского направления Максим Павлов . —

Условия на тренинге максимально приближены к реальности: было проблематично найти

представителя компании, договориться о встрече, но сам формат крутой. У нас появился

реальный шанс не только усвоить в теории все шаги разработки проектной деятельности, но и попробовать их применить. Уверен, что в последствии знания, полученные сегодня, пригодятся

в реализации наших идей.