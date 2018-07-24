С 20 по 22 июля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга при поддержке правительства города прошел десятый юбилейный Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга».
10 конкурсантов из 9 стран мира в первый день исполнили свои песни и каверы на лучшие зарубежные хиты. Почетной гостьей фестиваля стала Патрисия Каас, спевшая свои главные хиты на открытии мероприятия. Во второй день артисты-конкурсанты исполнили песни на стихи Михаила Гуцериева. В финале были объявлены итоги, и третье место заняла певица Preen из Тайланда, второе — Эдвард Хачарян из России, первое — группа Mister Mother из США. А вот фавориткой жюри и в первый и во второй день стала Анастасия Спиридонова.
Поздравить участников и послушать песни за три дня успела целая россыпь звездных гостей: Наташа Королева в мегадерзких корсете, мини-юбке и колготках в сетку, скрывшая фигуру под объемным черным платьем Кети Топурия, суперсексуальная Loboda, а также Ани Лорак, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан и Polina, Александр Маршалл, Тамара Гвердцители, Таисия Повалий, Сергей Лазарев, Алесандр Ревва, Диана Арбенина, Денис Клявер, Жасмин, Кристина Орбакайте, группа A'Studio и др. — ищи все фото в нашей галерее!
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Фото:пресс-служба / Андрей Федечко