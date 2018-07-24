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В Воронеже должник продал арестованный приставами автомобиль
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В Воронеже должник продал арестованный приставами автомобиль 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Воронеже должник продал на запчасти арестованный судебными приставами автомобиль ВАЗ-21053, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.
Наложить арест на машину пришлось из-за долгов местного жителя по налоговым и кредитным платежам на общую сумму более 100 тысяч рублей. При этом автомобиль оставался у должника. Но когда судебные приставы нагрянули к мужчине с проверкой, то его ВАЗ не обнаружили. Тогда и выяснилось, что он продал на запчасти арестованный автомобиль.
Теперь местному жителю грозит до двух лет заключения.
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