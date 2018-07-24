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Евгений Куйвашев показал новому полпреду Верхнюю Пышму
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Евгений Куйвашев показал новому полпреду Верхнюю Пышму 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев показал новому полпреду УрФО Николаю Цуканову Верхнюю Пышму. Представитель президента прогулялся по развивающимся предприятиям «медной столицы» Среднего Урала, об этом сообщает во вторник, 24 июля, «АиФ-Урал».
Рабочая поездка в Верхнюю Пышму состоялась сегодня, 24 июля. Глава региона представил полпреду медную столицу как передовой и активно развивающийся город. «Муниципалитет на протяжении многих лет активно развивается во многом благодаря эффективному взаимодействию власти и бизнеса. Реализация даже самых смелых проектов здесь становится возможной еще и благодаря тому, что у Верхней Пышмы есть понятная стратегия социально-экономического развития и комплексный план развития, по которому мы поэтапно движемся», — отметил Евгений Куйвашев.
Евгений Куйвашев, Николай Цуканов и гендиректор УГМК-Холдинга Андрей Козицын посетили производственную площадку головного предприятия холдинга — завода «Уралэлектромедь». Гостям показали медеплавильный цех и цех электролиза меди, вторая очередь которого открылась только в июне.
Кроме того, высокопоставленные гости прогулялись по тепличному комбинату предприятия «УГМК-Агро», который расположен в поселке Садовый. Здесь круглый год выращивают огурцы, томаты и зелень, используя технологию «Ultra Clima», с помощью которой в теплицах поддерживается идеальный для выращивания овощей микроклимат и экономится энергия. Также Николай Цуканов смог посетить козью ферму. Там содержатся породистые альпийские козы, привезенные из Франции. В животноводческом комплексе используются конвейерные кормовые ленты, автоматические поилки с подогретой водой и единственная в России доильная карусель, которая одновременно может обслуживать до 60 животных. Все технологии помогают получать сырье, необходимое для производства сыров с белой плесенью «Coeur du nord».
Напомним, о назначении Николая Цуканова полномочным представителем президента в УрФО стало известно в конце июня. В интервью журналистам политик сообщил, что уже наметил вектор развития. Так, он планирует «перезагрузить» работу местного самоуправления в регионе.
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