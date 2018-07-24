Евгений Куйвашев показал новому полпреду Верхнюю Пышму

Рабочая поездка в Верхнюю Пышму состоялась сегодня, 24 июля. Глава региона представил полпреду медную столицу как передовой и активно развивающийся город. «Муниципалитет на протяжении многих лет активно развивается во многом благодаря эффективному взаимодействию власти и бизнеса. Реализация даже самых смелых проектов здесь становится возможной еще и благодаря тому, что у Верхней Пышмы есть понятная стратегия социально-экономического развития и комплексный план развития, по которому мы поэтапно движемся», — отметил Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев, Николай Цуканов и гендиректор УГМК-Холдинга Андрей Козицын посетили производственную площадку головного предприятия холдинга — завода «Уралэлектромедь» . Гостям показали медеплавильный цех и цех электролиза меди, вторая очередь которого открылась только в июне.

Кроме того, высокопоставленные гости прогулялись по тепличному комбинату предприятия «УГМК-Агро», который расположен в поселке Садовый. Здесь круглый год выращивают огурцы, томаты и зелень, используя технологию «Ultra Clima», с помощью которой в теплицах поддерживается идеальный для выращивания овощей микроклимат и экономится энергия. Также Николай Цуканов смог посетить козью ферму. Там содержатся породистые альпийские козы, привезенные из Франции . В животноводческом комплексе используются конвейерные кормовые ленты, автоматические поилки с подогретой водой и единственная в России доильная карусель, которая одновременно может обслуживать до 60 животных. Все технологии помогают получать сырье, необходимое для производства сыров с белой плесенью «Coeur du nord».

Напомним, о назначении Николая Цуканова полномочным представителем президента в УрФО стало известно в конце июня. В интервью журналистам политик сообщил, что уже наметил вектор развития. Так, он планирует «перезагрузить» работу местного самоуправления в регионе.