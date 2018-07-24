Маршрут построен. Что ждёт ивановские троллейбусы и их пассажиров?

Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский пассажирский транспорт» (ИПТ), осуществляющее троллейбусные перевозки, переживает тяжёлые времена.

Старые и новые, но теперь свои

По данным предприятия на 27 июня, его основные производственные фонды изношены больше чем на 80%. В парке сейчас 129 троллейбусов. Недавно к ним добавились пять машин в рамках соглашения с правительством Москвы . Всего из столицы придёт девять троллейбусов — до последних дней они стояли на московских маршрутах. Начали оформлять документы на безвозмездную передачу Иванову ещё 11 машин.

«Безусловно, они не новые — 2002-2005 годов выпуска, — говорит директор ИПТ Владимир Фёдоров . — Но ресурс их достаточен для покрытия наших потребностей».

Привозят троллейбусы в Иваново по одному, ночью и ранним утром, когда трафик минимален.

«Конечно, в городе троллейбусов не хватает. Я льготница, мне удобней ездить от дома именно на троллейбусе. Ходят они регулярно, но редко, и зачастую набиты», — жалуется пенсионерка Галина Ставросина.

«В ближайшее время мы планируем приобрести в лизинг 3-5 совершенно новых троллейбусов, — говорит глава города Иванова Владимир Шарыпов . — Для оплаты первого взноса за лизинг и погашения первоначальных платежей в бюджете предприятия заложено около 10 млн рублей».

Зарплату пора повысить

Коллектив транспортного предприятия волнуется тоже: и о судьбе предприятия, и о своей… В апреле 2017 года речь шла о сохранении ИПТ вообще. Сейчас, по словам Владимира Шарыпова, вопрос снят, за МУП осталось около 40 млн руб. долга, и как только его погасят (планируют сделать это до конца 2018 года), предприятию станут доступны кредитные ресурсы. «Тогда можно рассматривать и вопрос о повышении зарплаты», — говорит мэр. Оплату труда в ИПТ не индексировали с 2013 года.

Сейчас у предприятия нет задолженности ни по заработной плате, ни перед государственными фондами, ни по коммунальным платежам. Более того, впервые за долгое время предприятие закрыло отчётный год с чистой прибылью — около 15 млн руб. Городские власти освободили транспортников от перечисления в муниципальную казну части этой прибыли. Таким образом, средства пошли на восстановление предприятия.

В прошлом году администрация города Иванова перечислила на восстановление ИПТ более 250 млн руб. На погашение долгов направили всё, что город сэкономил на госзакупках. Власти понимают, что для ивановцев этот вид транспорта незаменим.

Следующим шагом, по словам мэра, должно стать обновление транспортного парка и увеличение пассажиропотока (вслед за ним — и выручки). А это может стать самым бесспорным источником финансирования троллейбусного хозяйства и восстановления платёжеспособности предприятия.

Где густо, где пусто

При том, что с годами на маршруты выходит всё меньше троллейбусов, транспортники сетуют на низкую востребованность некоторых маршрутов. Например, таковы маршрут №1 «Железнодорожный вокзал — пр. Ленина — ул. Суворова» или маршрут № 9 «Железнодорожный вокзал — Энергоуниверситет». Правда, теперь, после пуска до Москвы скоростного поезда «Ласточка» и синхронизации с ним расписания троллейбусов маршруты себя оправдывают.

Кстати, мэрия города Иванова и профильный департамент регионального правительства договорились о передаче администрирования части межмуниципальных автобусных маршрутов на городской уровень. Ожидается, что это поможет исключить избыток транспортных средств на отдельных направлениях и повысит пассажиропоток на троллейбусных маршрутах.

Языком цифр

По данным МУП «Ивановский пассажирский транспорт», в 2015 году троллейбусы перевезли 12,7 млн пассажиров, в 2016-м — 11,5 млн, в 2017 году — 10,3 млн При этом головой пробег троллейбусов составил: в 2015 году — 5,1 млн км, в 2016-м — 4,9 млн км, а в 2017-м — 4,8 млн км.

Среднесуточный выпуск машин на линии с годами сокращался. В 2015 году этот показатель составил 92,9 шт., в 2016 году — 89,9 машины, в 2017 году — 85. Уменьшалась и среднесписочная численность работающих на предприятии: в 2015 году — 976, в 2016 году — 892 человека, в 2017-м — 753. На 1 июня 2018 года в МУП «ИПТ» трудились 734 человека.