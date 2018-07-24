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Суд Германии будет выдавать разрешение на «фиксацию» психически больных
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Суд Германии будет выдавать разрешение на «фиксацию» психически больных 

Российская Газета 1 час назад
Конституционный суд ФРГ приравнял фиксацию пациентов психиатрических лечебниц к преднамеренному лишению свободы и постановил, что впредь она сможет производиться только по судебному решению. Этот вердикт был вынесен по жалобе двух граждан земель Баварии и Баден-Вюртемберг.
Следует пояснить, что в некоторых федеральных землях Германии администрация и врачи психиатрических лечебниц имели право ограничивать подвижность пациентов на длительное время, традиционно привязывая их к койкам. Однако в будущем такие меры применительно к буйнопомешанным станут возможны лишь по решению суда.
Если фиксация ног, рук, живота и в некоторых случаях головы должна продолжаться более получаса, простое указание врача будет теперь недостаточным. Если фиксация будет производиться ночью, обязательное решение судьи должно будет запрошено на следующий день.
Председатель Конституционного суда Андреас Фоскуле указал на то, что подобные меры нарушают основное право на свободу личности, о которой говорит статья 104 основного закона ФРГ. Поэтому они должны применяться в исключительных случаях, и, как любое ограничение свободы, только с разрешения суда.
Федеральные земли Бавария и Баден-Вюртемберг обязаны до 30 июня разработать соответствующее правовое законодательство. К слову, в Германии помещение пациентов в закрытые отделения психиатрических больниц также осуществляется лишь по решению суда.
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