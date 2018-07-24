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Кому банки отказывают в ипотечном кредите
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Кому банки отказывают в ипотечном кредите 

Мир24 1 час назад
Россияне снова пошли за деньгами в банки. За пять месяцев было выдано более 15 миллионов новых кредитов. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В списке самых популярных видов займов — кредиты наличными, POS-кредиты, а также ипотека. При этом банки все охотнее одобряют кредиты на жилье. Положительное решение в этом году было принято по 77% заявок. Однако есть и те, кому финансовые организации отказывают. Кто может оказаться в «черном» списке, выяснил корреспондент «МИР 24» Михаил Пранович.
Отказать в ипотечном кредите любой банк может совершенно неожиданно. Заемщик выполнил все минимальные требования: есть первоначальный взнос, стаж более года, на текущем месте работы более шести месяцев, доходы достаточные (это подтверждено официальной справкой за последние полгода). И все равно отказ — в каждом четвертом случае, говорит статистика.
«Проблема в том, что банк никогда не объясняет причины. Не знаю, почему — это загадка ментального плана», — отмечает эксперт комитета Госдумы по финансовым рынкам Ян Арт.
Еще пример неожиданного отказа в ипотеке: других займов у клиента нет, но есть кредиты с большими лимитами. Даже если все эти деньги останутся нетронутыми, банк все равно часть лимита учтет как долговую нагрузку помимо ипотеки. Но самая распространенная причина отказа — испорченная кредитная история.
«Прежде чем обратиться за ипотечным заемом в банк, любой гражданин России имеет право в бюро кредитной истории один раз в год бесплатно (при повторном стоит 450 рублей) запросить свою кредитную историю и посмотреть, что у него там написано», — говорит генеральный директор агентства по недвижимости Шамиль Кочекаев.
Зачастую клиент не подозревает, что в его досье есть черные метки за просроченные кредиты. Он точно знает, что проблемных долгов у него нет. Но банки ошибаются, там обрабатывают данные о тысячах кредитов. Могут случайно занести кого-то в «черный» список.
«У меня был аналогичный опыт, когда я исправлял свою кредитную историю. Многие банки ошиблись. Порядка четырех-пяти банков предоставили недостоверную информацию», — отмечает финансовый эксперт Глеб Марков.
Еще до визита в банк можно самостоятельно посчитать, достаточен ли доход для ипотеки. Семейное положение значения не имеет. Но если кредит берут супруги вместе, то важна их суммарная зарплата. Самое главное — доля дохода, который пойдет на ежемесячный ипотечный платеж.
«Мы рекомендуем, чтобы эта доля составляла не более 30% от ваших ежемесячных доходов. У каждого банка свои критерии. Некоторые банки могут придерживаться этой рекомендации, некоторые могут доходить до 50% в зависимости от размера вашего дохода», — заявил заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин.
Возраст заемщика также имеет значение. До 23 лет шансы получить ипотеку минимальные, как и у тех, кто скоро достигнет пенсионного возраста. У военнослужащих, например, это 45 лет.
«Вы можете брать ипотеку на 5,10 или 15 лет. Но конец выплат должен прийтись на тот возраст, когда вы еще не на пенсии», — пояснил Ян Арт.
Сотрудники банка должны иметь возможность связаться и с заемщиком, и с его работодателем. Желательно по стационарным телефонам. Большой минус — регистрация не по месту проживания. Могут проверить непогашенные штрафы, долги по налогам и алиментам.
Ипотека для россиян становится все дешевле. Так, сейчас ее можно взять уже под 9,5% годовых. Среди стран Содружества и Грузии самые низкие ставки по ипотеке в Беларуси. Там ее можно приобрести под 8% годовых. В Азербайджане и Казахстане заем на жилье выдадут в среднем под 14%, в Грузии под 17%. А в Кыргызстане ставка по ипотеке — 22%.
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