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Почти 100 млн рублей потратил ЦОДД на выполнение работ по установке комплексов видеоконтроля
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Почти 100 млн рублей потратил ЦОДД на выполнение работ по установке комплексов видеоконтроля 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
97 млн рублей потратил Центр организации дорожного движения Москвы на выполнение работ по установке комплексов видеоконтроля.
По условиям тендера подрядчик должен установить 100 комплексов видеоконтроля на улицах Троицкого и Новомосковского округа Москвы.
Согласно техзаданию контракта, исполнитель должен провести весь необходимый комплекс работ по установке, настройке и проверке оборудования и подключить его к каналам связи, с целью передачи видеопотока в Систему телеобзора ИТС столицы.
Заказчик указывает, что на выполненные работы исполнитель обязан дать гарантию на 12 месяцев. В случае поломки оборудования неисправность должна быть устранена в течение 24 часов с момента поступления заявки заказчика.
Результаты торгов стали известны 23 июля 2018 года. Победитель — предприятие «Спецтехсервис».
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