Почти 100 млн рублей потратил ЦОДД на выполнение работ по установке комплексов видеоконтроля

97 млн рублей потратил Центр организации дорожного движения Москвы на выполнение работ по установке комплексов видеоконтроля.

По условиям тендера подрядчик должен установить 100 комплексов видеоконтроля на улицах Троицкого и Новомосковского округа Москвы.

Согласно техзаданию контракта, исполнитель должен провести весь необходимый комплекс работ по установке, настройке и проверке оборудования и подключить его к каналам связи, с целью передачи видеопотока в Систему телеобзора ИТС столицы.

Заказчик указывает, что на выполненные работы исполнитель обязан дать гарантию на 12 месяцев. В случае поломки оборудования неисправность должна быть устранена в течение 24 часов с момента поступления заявки заказчика.

Результаты торгов стали известны 23 июля 2018 года. Победитель — предприятие «Спецтехсервис».