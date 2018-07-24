Ещё
Участники конкурса «Белые ночи Санкт-Петербурга» исполнили песни Михаила Гуцериева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участники конкурса «Белые ночи Санкт-Петербурга» исполнили песни Михаила Гуцериева 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Среди выступавших — Дима Билан, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Стас Михайлов, группа «Фабрика», «Хор Турецкого», Кристина Орбакайте, Александр Панайотов, Слава, Александр Малинин, Таисия Повалий, Наташа Королева, Тамара Гвердцители.
Второе место в конкурсе занял полуфиналист проекта «Голос» певец Эдвард с песней «Как молитва» на стихи поэта Михаила Гуцериева, уступив финалистке «Голоса» Анастасии Спиридоновой.
Почётными гостями «Белых ночей Санкт-Петербурга» стали обладатель трех музыкальных премий «Grammy» британский певец Seal, американская соул-группа «Kool & The Gang», «Tower Of Power», голландская саксофонистка и певица Candy Dulfer, француженка Patricia Kaas, британская певица и модель Sophie Ellis-Bextor, немецкий гитарист Michael Schenker.
Говорит Москва: последние новости
100-килограммовый камень выпал из Стены плача на площадку с молящимися В МЧС подтвердили крушение легкомоторного самолёта в Серпуховском районе После задержания сотрудника ЦНИИмаш Кудрявцева в институте начались обыски
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост352
Россия стянула военную технику к западным рубежам45
Россиян лишат желания иметь валюту152
Умер советник Путина35
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой16
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение