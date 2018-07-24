Участники конкурса «Белые ночи Санкт-Петербурга» исполнили песни Михаила Гуцериева 

Среди выступавших — Дима Билан, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Стас Михайлов, группа «Фабрика», «Хор Турецкого», Кристина Орбакайте, Александр Панайотов, Слава, Александр Малинин, Таисия Повалий, Наташа Королева, Тамара Гвердцители.
Второе место в конкурсе занял полуфиналист проекта «Голос» певец Эдвард с песней «Как молитва» на стихи поэта Михаила Гуцериева, уступив финалистке «Голоса» Анастасии Спиридоновой.
Почётными гостями «Белых ночей Санкт-Петербурга» стали обладатель трех музыкальных премий «Grammy» британский певец Seal, американская соул-группа «Kool & The Gang», «Tower Of Power», голландская саксофонистка и певица Candy Dulfer, француженка Patricia Kaas, британская певица и модель Sophie Ellis-Bextor, немецкий гитарист Michael Schenker.