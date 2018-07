Гриль в нижнем белье и спорт без лифчика: 6 пруфов, что Джей Ло еще горяча

Появление новых звезд — процесс естественный и необратимый. Но при этом в топе продолжают оставаться и «старые добрые» — те, кого мы помним с детства, и кто блистает до сих пор. Возьмем, к примеру, Джей Ло.

Здесь и далее фото и видео @jlo Как ты думаешь, когда она впервые засветилась? В 1991-м — а это было 27 лет назад. Сегодня, 24 июля, ей исполнилось 49 лет. Но как ни странно, пенсионный возраст для нее тоже не наступил.

Скорее, наоборот — у нее столько проектов, что некоторым миллениалам остается только позавидовать ее нескончаемой энергии. Итак, ниже тебя ждет шесть доказательств того, что списывать Джей Ло со счетов сейчас еще очень рано.

1. По-прежнему актриса

Первую главную роль Дженнифер исполнила 21 год назад, так что ее актерская карьера может быть спокойна признана совершеннолетней практически во всех странах.

Сейчас по каналу NBC транслируется сериал «Оттенки синего», в котором Джей Ло работает на три ставки — в этой криминальной драме она не только играет главную роль, но и выступает в качестве продюсера и исполнительного продюсера.

А параллельно Джей успела спродюсировать комедию «Начни сначала», трейлер которой на днях появился в сети. Угадай, кто заглавный актер в этом фильме?

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Jul 19, 2018 at 6:05am PDT 2. Горячая судья

По словам Джей, танец был ее «первой формой художественного самовыражения», и именно как танцовщица она впервые привлекла к себе внимание. Поэтому сейчас, спустя почти 30 лет, кому как не ей оценивать танцы других.

На NBC, там же где и ее сериал, транслируется реалити-шоу под названием World of Dance, в жюри которого сидят Дженнифер Лопес Ne-Yo и Дерек Хью. Впервые этот телеконкурс стартовал летом прошлого года, а теперь участники уже третьего сезона ведут жаркую борьбу за миллион долларов. Джей периодически постит в своем инстаграме самые интересные номера, пиаря одновременно и шоу, и талантливых танцоров.

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Jun 26, 2018 at 8:44am PDT 3. Новые зажигательные хиты

Выключать микрофон пока не входит в планы Лопес. В этом году она записала несколько песен, некоторые из которых (например, Dinero и El anillo) стали хитами, набрали миллион просмотров на Vevo и стали номинантами премии VMA MTV.

О том, насколько горячими остаются клипы певицы, предлагаем оценить самостоятельно.

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Apr 27, 2018 at 12:22pm PDT 4. Идеальное тело и провокации

Эта самая свежая фотография из инстаграма Джей Ло, которую она запостила вчера, вызвала в СМИ эффект разорвавшейся бомбы. Еще бы — формы сегодняшней именинницы, так же как и ее решение показать свои соски, моментально принесли ей больше трех миллионов лайков.

Звезда, может быть, и прибегает к услугам какого-то шамана или ведуна, но вряд ли — привычка к упорной работе над собой, выработанная годами, помогает ей выглядеть минимум на 15 лет моложе и без волшебных зелий. И мотивирует, не правда ли?

5. Личная и счастливая жизнь

Сдувать пыль со старых выпусков таблоидов мы не будем, поэтому прошлые романы Джей деликатно обойдем стороной. Расскажем о новом — бейсболисте Алексе Родригесе , с которым она встречается уже год.

Пока в прессе гуляют слухи о скорой свадьбе, пара активно постит совместные фото с детьми (так что поклонники даже не всегда могут разобраться, где чьи), а Джей даже потихоньку рекламирует именную биту избранника в своем инстаграме. А это уже серьезный шаг.

6. И в оставшееся время…

Ну что, нам удалось убедить тебя, что и на пороге полувекового юбилея некоторые звезды вполне гармонично смотрятся на пьедестале? Наверное, правда, что чем больше человек делает, тем больше у него остается времени.

Потому что спев, сыграв в кино, посудив танцоров и выйдя на очередное светское мероприятие вместе с Алексом, Джей еще успевает и приготовить мясо на гриле!

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Jun 21, 2018 at 9:54am PDT