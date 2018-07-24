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Доступ к платным парковкам в районе ул. Пресненский Вал ограничили на время ремонта
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Доступ к платным парковкам в районе ул. Пресненский Вал ограничили на время ремонта 

Агентство «Москва» 1 час назад
Доступ к платным парковкам в районе ул. Пресненский Вал ограничен из-за проведения ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
«АМПП предупреждает автомобилистов, что в Центральном административном округе Москвы в районе ул. Пресненский Вал проводятся ремонтные работы. В связи с этим в разные периоды будет ограничено дорожное движение на ул. Пресненский Вал и прилегающих улицах. На время ремонта также может быть ограничен доступ к платным парковкам, расположенным на этих улицах», — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего на этих участках находится 82 парковочных места, из них два предназначено для инвалидов. «Просим водителей учитывать данные изменения при планировании маршрута и оставлять машины только в разрешенных для этого местах», — добавили в пресс-службе.
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