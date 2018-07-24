Доступ к платным парковкам в районе ул. Пресненский Вал ограничили на время ремонта

Доступ к платным парковкам в районе ул. Пресненский Вал ограничен из-за проведения ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«АМПП предупреждает автомобилистов, что в Центральном административном округе Москвы в районе ул. Пресненский Вал проводятся ремонтные работы. В связи с этим в разные периоды будет ограничено дорожное движение на ул. Пресненский Вал и прилегающих улицах. На время ремонта также может быть ограничен доступ к платным парковкам, расположенным на этих улицах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на этих участках находится 82 парковочных места, из них два предназначено для инвалидов. «Просим водителей учитывать данные изменения при планировании маршрута и оставлять машины только в разрешенных для этого местах», — добавили в пресс-службе.