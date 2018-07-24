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В Московской области программу по борьбе с борщевиком выполнили на 75%
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В Московской области программу по борьбе с борщевиком выполнили на 75% 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Программа по борьбе с борщевиком Сосновского в Подмосковье выполнена на 75%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.
Отмечается, что борщевик Сосновского представляет опасность в период цветения и в жару, когда с листьев активно испаряются эфирные масла. Общая площадь сплошного зарастания в регионе в 2018 году — более 32 тыс. га. К 1 сентября мероприятия по программе будут проведены на 18 тыс. га, на сегодня обработано 13,5 тыс. га на землях сельскохозугодий, в границах населенных пунктов, землях лесфонда и на придорожных полосах.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин отметил, что наиболее эффективно программа реализуется в Домодедове, Одинцовском и Волоколамском районах, Серебряных Прудах. Егорьевск и Зарайск находятся в числе отстающих по борьбе с борщевиком.
Отметим, что правительство Подмосковья разработало комплексную программу по борьбе с этим вредным растением, которое представляет опасность для сельского хозяйства, негативно влияет на плодородные земли и агрокультуры. Программа рассчитана на несколько лет.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заявило о появлении штрафов для собственников земельных участков. Речь идет о наказании владельцев участков, заросших борщевиком. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. По его словам, штраф будет достигать 1 миллиона рублей.
Фото: пресс-служба губернатора Московской области
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