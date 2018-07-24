Совфед перенес расссмотрение закона об отмене налога на движимое имущество

Рассмотрение закона об отмене налога на движимое имущество перенесли на следующее заседание Совета Федерации . На последнем заседании весенней сессии, которое состоится 28 июля, сенаторы планируют принять правительственную инициативу вместе с постановлением палаты.

Такое решение сенаторы приняли из-за того, что отсутствует перечень движимого имущества, которое не будет облагаться налогом. Кроме того, правительственный прогноз по размеру выпадающих доходов субъектов, который ожидается после вступления в силу этого закона, сильно отличается от расчётов сенаторов.

Инициатива, разработанная Правительством, вносит ряд изменений в налоговое законодательство, которые сформированы после обсуждения с бизнес-сообществом. Одна из важнейших новелл — с 1 января 2019 года предлагается отменить налог на движимое имущество как обременительное для бизнеса. Документ одобрен на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам, которое состоялось накануне пленарного заседания. Однако 24 июля, в ходе обсуждения закона, сенаторы приняли решение перенести рассмотрение этого документа на 28 июля.

Как отметил замминистра финансов Илья Трунин , окончательный перечень движимого имущества, которое не будет облагаться налогом, пока не сформирован. К консолидированному мнению, что считать движимым имуществом, федеральные министерства не пришли.

Так, в Минфине к движимому имуществу относят буровые установки и другое оборудование. В Минэкономразвитии , привёл пример вице-спикер палаты Евгений Бушмин , вообще не видят возможности выделить движимое имущество. Разночтения имеются и по размеру выпадающих доходов из бюджетов регионов. По прогнозам Трунина, речь идёт о 120 миллиардах рублей. К 2020 году эта сумма, как обещает замминистра, снизится.

Между тем 55 регионов, отметил член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Николай Рыжков , не поддерживают правительственный закон. В субъектах утверждают, что в Правительстве занижают размер выпадающих доходов.

«Только Ростовская область потеряет 3,5 миллиарда рублей», — привёл пример заместитель председателя Совета Федерации Бушмин и предложил ещё раз подсчитать, сколько в случае принятия закона средств выпадет из бюджета регионов.

Мнение коллеги поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко . «Нам нужны гарантии, что выпадающие доходы будут возмещены из федерального бюджета. Как субъектам решать майские указы? Это катастрофа, если мы эти деньги вытащим из бюджетов», — подчеркнула глава палаты.

Вместе с тем Валентина Матвиенко напомнила, что отклонить закон нельзя, так как в нём содержатся другие важные изменения в налоговое законодательство, которые ждут регионы.

В субботу палата вновь вернётся к обсуждению закона. К этому времени каждый сенатор запросит в своём регионе объективные данные по прогнозируемым выпадающим доходам. Вместе с законом палата планирует принять постановление, где Правительству рекомендовано до 1 ноября утвердить перечень движимого имущества, которое теперь не будет подлежать налогообложению. Также в постановлении будет отражено решение палаты о необходимости компенсации субъектам выпадающих доходов из федерального бюджета.