Совфед перенес расссмотрение закона об отмене налога на движимое имущество 

Рассмотрение закона об отмене налога на движимое имущество перенесли на следующее заседание Совета Федерации. На последнем заседании весенней сессии, которое состоится 28 июля, сенаторы планируют принять правительственную инициативу вместе с постановлением палаты.
Такое решение сенаторы приняли из-за того, что отсутствует перечень движимого имущества, которое не будет облагаться налогом. Кроме того, правительственный прогноз по размеру выпадающих доходов субъектов, который ожидается после вступления в силу этого закона, сильно отличается от расчётов сенаторов.
Инициатива, разработанная Правительством, вносит ряд изменений в налоговое законодательство, которые сформированы после обсуждения с бизнес-сообществом. Одна из важнейших новелл — с 1 января 2019 года предлагается отменить налог на движимое имущество как обременительное для бизнеса. Документ одобрен на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам, которое состоялось накануне пленарного заседания. Однако 24 июля, в ходе обсуждения закона, сенаторы приняли решение перенести рассмотрение этого документа на 28 июля.
Как отметил замминистра финансов Илья Трунин, окончательный перечень движимого имущества, которое не будет облагаться налогом, пока не сформирован. К консолидированному мнению, что считать движимым имуществом, федеральные министерства не пришли.
Так, в Минфине к движимому имуществу относят буровые установки и другое оборудование. В Минэкономразвитии, привёл пример вице-спикер палаты Евгений Бушмин, вообще не видят возможности выделить движимое имущество. Разночтения имеются и по размеру выпадающих доходов из бюджетов регионов. По прогнозам Трунина, речь идёт о 120 миллиардах рублей. К 2020 году эта сумма, как обещает замминистра, снизится.
Между тем 55 регионов, отметил член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Николай Рыжков, не поддерживают правительственный закон. В субъектах утверждают, что в Правительстве занижают размер выпадающих доходов.
«Только Ростовская область потеряет 3,5 миллиарда рублей», — привёл пример заместитель председателя Совета Федерации Бушмин и предложил ещё раз подсчитать, сколько в случае принятия закона средств выпадет из бюджета регионов.
Мнение коллеги поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Нам нужны гарантии, что выпадающие доходы будут возмещены из федерального бюджета. Как субъектам решать майские указы? Это катастрофа, если мы эти деньги вытащим из бюджетов», — подчеркнула глава палаты.
Вместе с тем Валентина Матвиенко напомнила, что отклонить закон нельзя, так как в нём содержатся другие важные изменения в налоговое законодательство, которые ждут регионы.
В субботу палата вновь вернётся к обсуждению закона. К этому времени каждый сенатор запросит в своём регионе объективные данные по прогнозируемым выпадающим доходам. Вместе с законом палата планирует принять постановление, где Правительству рекомендовано до 1 ноября утвердить перечень движимого имущества, которое теперь не будет подлежать налогообложению. Также в постановлении будет отражено решение палаты о необходимости компенсации субъектам выпадающих доходов из федерального бюджета.