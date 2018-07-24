«Ей фотошоп не нужен». В сети обсуждают Наталью Водянову в купальнике 

— Любовь — это единство души, ума и тела. Проследите за очерёдностью… (Бриджит Бардо), — подписала симок в купальнике супермодель из Нижнего Новгорода.
Судя по Instagram Натальи, сейчас она на отдыхе в Сен-Тропе. У пользователей сети такие снимки традиционно вызывают зависть или восхищение.
— Никак не пойму как можно сохранить тело таким после рождения стольких детей? — гадает billirraff.
— Как вам удается быть такой стройной? Генетика или вы все время на полезном питании и никогда не балуетесь бургерами, колой, мороженым и картошкой фри? — допытывается marimasher.
— У неё всё на высшем уровне от природы, и фотошоп ей точно ни к чему, — защищает супермодель от хейтеров lapo4ka_bmw.
— Наташа, у вас самая искренняя улыбка и очень глубокий душевный взгляд. Спасибо, что такие ещё остались. И ещё. У вас очень замечательный муж. Рада за вас, — пишет tanyahonyakina.
— Завидую. Время не властно над вами, — добавляет ellena_skiba.