«Ей фотошоп не нужен». В сети обсуждают Наталью Водянову в купальнике

— Любовь — это единство души, ума и тела. Проследите за очерёдностью… (Бриджит Бардо), — подписала симок в купальнике супермодель из Нижнего Новгорода.

Судя по Instagram Натальи , сейчас она на отдыхе в Сен-Тропе. У пользователей сети такие снимки традиционно вызывают зависть или восхищение.

— Никак не пойму как можно сохранить тело таким после рождения стольких детей? — гадает billirraff.

— Как вам удается быть такой стройной? Генетика или вы все время на полезном питании и никогда не балуетесь бургерами, колой, мороженым и картошкой фри? — допытывается marimasher.

— У неё всё на высшем уровне от природы, и фотошоп ей точно ни к чему, — защищает супермодель от хейтеров lapo4ka_bmw.

— Наташа, у вас самая искренняя улыбка и очень глубокий душевный взгляд. Спасибо, что такие ещё остались. И ещё. У вас очень замечательный муж. Рада за вас, — пишет tanyahonyakina.

— Завидую. Время не властно над вами, — добавляет ellena_skiba.