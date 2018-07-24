Дорогу в аэропорт Архангельск отремонтируют в 2019-2020 годах

АРХАНГЕЛЬСК , 24 июля. / ТАСС /. Капитальный ремонт дороги в аэропорт Архангельск начнется в конце 2019 — начале 2020 года и будет стоить порядка 1 млрд рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщил директор архангельского филиала предприятия «Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства» Алексей Бабицкий.

"В этом году начнется проектирование, — сказал Бабицкий. — В лучшем варианте мы начнем капитальный ремонт в конце 2019 года, возможно, в начале 2020 года. Речь идет об участке длиной около 10 км, стоимость работ оценивается в сумму порядка 1 млрд рублей, но точно она будет определена после проведения проектно-изыскательских работ".

Как сообщил начальник Упрдор «Холмогоры» Константин Чупров, в ближайшее время состоятся торги по проектированию капремонта дороги. «В этом месяце состоятся торги по проекту дороги к аэропорту, проекту капитального ремонта с расширением дороги до четырех полос. Какие будут приняты технические решения, пока мы не можем сказать», — уточнил он.

Общая протяженность дороги до аэропорта Архангельск составляет 23 км. В федеральную собственность она была передана в 2017 году. Часть трассы до этого была муниципальной, часть находилась в ведении области.