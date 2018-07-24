Решившего своровать жителя Пензенской области постигла мгновенная кара

Пензенской области проводится проверка по факту смерти 32-летнего местного жителя от травмы, полученной при попытке хищения проводов ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 июля. По данным следствия, житель Каменки вместе с двумя знакомыми приехал на автомашине к селу Владыкино с целью хищения проводов ЛЭП. На месте мужчина забрался на бетонный столб и срезал провода. Неожиданно столб упал вместе с вором, придавив его (фото).

«По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что мужчина получил закрытую травму грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов, отчего наступила его смерть», — рассказали в ведомстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.