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Решившего своровать жителя Пензенской области постигла мгновенная кара
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Решившего своровать жителя Пензенской области постигла мгновенная кара 

Свободная пресса 1 час назад
В Пензенской области проводится проверка по факту смерти 32-летнего местного жителя от травмы, полученной при попытке хищения проводов ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 июля. По данным следствия, житель Каменки вместе с двумя знакомыми приехал на автомашине к селу Владыкино с целью хищения проводов ЛЭП. На месте мужчина забрался на бетонный столб и срезал провода. Неожиданно столб упал вместе с вором, придавив его (фото).
«По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что мужчина получил закрытую травму грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов, отчего наступила его смерть», — рассказали в ведомстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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