Сын Сергея Шнурова Аполлон открывает персональную выставку

В галерее «Свиное рыло» с 24 июля и по 14 августа сын Сергея Шнурова Аполлон покажет свои работы на персональной экспозиции «Untitled.jpg». До этого его произведения можно было видеть лишь в инстаграме автора и на фестивальной выставке в Барселоне. Яркие краски, ироничность, дерзость, громкие тексты — здесь будет все то, что обычно ожидают от молодого поколения художников, но Аполлон разбавляет это порцией киберпанка и манифестацией нового искусства.

Cейчас я учусь в английской школе в Валенсии: изучаю философию, социологию, бизнес и историю — все это дисциплины, которые строятся на интерпретации. В целом, современное искусство во многом опирается именно на этот навык, поэтому умение играть со смыслами очень сильно помогает мне в искусстве. К тому же мне дико интересно исследовать технологии и инновации: наблюдать за стремительным развитием нейросетей, смотреть на появление все более интересных визуальных программ, так как мы живем в мире, стремительно приближающемся к киберпанку. Окулус рифты и очки дополненной реальности — гениальные штуки, они делают нас на шаг ближе к технологической сингулярности, которая, по заверениям многих, наступит уже к 2030 году, когда технологии станут развиваться настолько быстро, что мы просто не сможем понимать, как они работают: появится самовоспроизводящийся искусственный интеллект.

Из художников мне интересны Жан-Мишель Баския и Энди Уорхол . Я очень люблю поп-арт и его идею перехода искусства в постмодернистский яркий плакат — это невероятно классно. До этого искусство было слишком узконаправленным, даже авангардисты работали с идеями, доступными узкому кругу людей, в то время как поп-арт делает искусство интересное и экспериментальное, но при этом понятное очень многим. Но я не отвергаю академизм полностью — я учился рисованию и понимаю, что для того, чтобы нарушать правила, нужно сначала их усвоить. Пока я изучил академическую традицию в той мере, в которой она мне нужна. Как только я пойму, что исчерпал себя, что мне требуется лучше знать, как строить рисунок в рамках системы, я, конечно же, буду продолжать обучение.

Меня заинтересовало, почему диджитал-рисование, это современное направление искусства, не воспринимается как нечто, что может иметь под собой манифест. Все более-менее авангардные идеи, будь то супрематизм, дадаизм, сюрреализм, всегда выводятся в искусство физическое, но ведь они могут воплощаться и в диджитал, и в 3D — это огромное поле для экспериментов, которое никак не используется. Поэтому для начала я решил попробовать сделать что-то, что поднимало бы цифровое искусство на уровень искусства реального, создавая связь между классическим способом выражения, которое было построено по принципу «холст/краски/мольберт», и цифровым рисунком. Очень многие цифровые рисунки не отличить один от другого, и эту ситуацию я хочу изменить, делая свои картины. Я работаю на графическом планшете, используя плагины масляных мазков, и рисую ими свои картины, которые получаются внешне довольно традиционными. На мой взгляд, в них есть и самовыражение, и мои собственные особенности рисования, которые так просто не повторить. Это направление достаточно очевидно, но как-то так сложилось, что все, что в нем делалось до меня, было ближе к дизайну, чем к искусству. Я же стараюсь экспериментировать с формой или цветом, пытаюсь изобрести новое. До сих пор я не видел в диджитал почти никого, кто реально сделал бы некий идейный прорыв, пытался толкать рамки самовыражения через диджитал-инструменты и менял восприятие цифровых рисунков. 3D — это, по-моему, очень интересная сфера, я стараюсь изучать 3D-моделирование и лепить что-нибудь в Zbrush, чтобы затем найти интересные способы имплементации 3D-моделей в искусство, потому что за этим будущее, как мне кажется.

На моей выставке Untitled.jpg, которая откроется 24 июля в галерее «Свиное рыло», основанной группой «Колдовские художники», представлено восемнадцать картин. Много портретов, потому что для моего замысла — экспрессивно выразить эмоции — лучше всего подходят изображения людей. Своих знакомых я пытался изображать такими, какие они есть, передать то, что они из себя представляют. Многих художников из «Свиного рыла» я знаю лично, они делают вещи очень интересные и необычные, с большим чувством юмора и самоиронией — и это прекрасно. Когда они согласились провести мою выставку, я был очень рад: мои картины будут висеть среди работ, которые мне нравятся. Часть моих картин тоже самоиронична: например, одна почти полностью состоит из текста, это такой «околоманифест» — и современного искусства и того, куда оно зашло.

Лицо искусства явно будет становиться иным, и я стараюсь быть на стыке этого перехода, от совсем физического искусства — к совсем цифровому. Я все еще распечатываю работы, они все еще натянуты на подрамники, отражая движение из прошлого в будущее. Но это лишь концепция выставки, которую я делаю сейчас, а в будущем все может измениться тысячу раз. Потом появятся новые идеи, и я буду искать другие способы их выразить. Текст: Лизавета Матвеева