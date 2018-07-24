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Дебютная выставка сына Шнурова открылась в Петербурге
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Дебютная выставка сына Шнурова открылась в Петербурге 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Сын Сергея Шнурова — Аполлон — открыл персональную выставку «Untitled.jpg» (прим.ред. — без названия) в Санкт-Петербурге. Оценить творчество молодого дарования можно будет до 14 августа в галерее «Свиное рыло».
Художник приехал в Петербург на каникулы — он учится в Валенсии. Жителям Северной столицы Аполлон хочет показать новый вид искусства — электронную живопись.
— Я просто пытаюсь через электронную живопись, через живопись на компьютере делать нечто экспрессивное, выражающее эмоции. В противопоставлении к тому что делают обычно — чему-то академическому и коммерческому. Я делаю настоящие масляные мазки с создаю из них плагины. В общем-то я перевожу их в цифровые кисти, которыми затем уже и рисую, — поясняет художник.
Свои работы Шнуров создает на графическом планшете, используя плагины масляных мазков. Именно эта особенность и отличает его от остальных художников.
— В них есть самовыражение и мои собственные особенности рисования, которые так просто не повторить, — говорит он.
Всего на выставке представлено 18 картин. Среди них — портреты и сатирических рисунков на тему политики и социального протеста.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Шнуров нашел себе новую музу в Эрмитаже.
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