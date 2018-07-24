Дебютная выставка сына Шнурова открылась в Петербурге

Сын Сергея Шнурова — Аполлон — открыл персональную выставку «Untitled.jpg» (прим.ред. — без названия) в Санкт-Петербурге . Оценить творчество молодого дарования можно будет до 14 августа в галерее «Свиное рыло».

Художник приехал в Петербург на каникулы — он учится в Валенсии. Жителям Северной столицы Аполлон хочет показать новый вид искусства — электронную живопись.

— Я просто пытаюсь через электронную живопись, через живопись на компьютере делать нечто экспрессивное, выражающее эмоции. В противопоставлении к тому что делают обычно — чему-то академическому и коммерческому. Я делаю настоящие масляные мазки с создаю из них плагины. В общем-то я перевожу их в цифровые кисти, которыми затем уже и рисую, — поясняет художник.

Свои работы Шнуров создает на графическом планшете, используя плагины масляных мазков. Именно эта особенность и отличает его от остальных художников.

— В них есть самовыражение и мои собственные особенности рисования, которые так просто не повторить, — говорит он.

Всего на выставке представлено 18 картин. Среди них — портреты и сатирических рисунков на тему политики и социального протеста.