Репортаж о России. Дневник политика Мунэо Судзуки

Прошлым вечером в 18 часов я покинул порт Анама на острове Шикотан и в 22:30 прибыл на остров Кунашир в Южно-Курильск , где остановился на ночь. Сегодня в семь часов утра я оформил выезд и выехал в восемь часов утра. Сегодня тоже прекрасная погода. В этот раз во время всей поездки была хорошая погода, и это главное.

Вчера я осмотрел строящийся рыбоперерабатывающий завод «Гидростроя», он очень большой. Там будут производить консервированную скумбрию, сардины, филе белой рыбы, а также рыбную муку. Меня поразило, что этот завод намного больше перерабатывающего завода, расположенного в японском Кусиро.

Меня шокировало, что «Гидрострой», базирующийся на Итурупе, строит базу на Шикотане. Глава Малокурильской сельской администрации Сергей Усов призвал Японию поспешить с реализацией совместной хозяйственной деятельности. Если Япония не поторопится, она останется за бортом.

В местных супермаркетах полно разных товаров: овощей, фруктов и так далее. В сравнении с прошлым годом уровень жизни поднялся. По словам местных жителей, товары привозят через Владивосток и Сахалин. Десять или двадцать лет назад, когда я приезжал на острова по программе безвизового обмена, я брал с собой в подарок продукты, однако сейчас подобных пожеланий не услышишь.

Когда мы расставались с нашей группой, некоторые высказали мнение, что следует продлить программу безвизового обмена и расширить ее.

Во время вчерашней встречи с местными жителями японцы и россияне также высказали пожелания: «Надо расширять общение. Устраивать молодежные спортивные соревнования». Тем не менее, МИД Японии считает, что на «северные территории» японцам ездить нельзя. Нет ни морского сообщения, ни авиарейсов.

Японцы не понимают, что до тех пор, пока не будет подписан мирный договор, они не смогут свободно посещать четыре северных острова. Если принимать участие в программе безвизового обмена, не понимая ее сути, теряется весь смысл безвизового обмена.

Если россияне заговорили о том, что они хотят больше общаться, МИД Японии и кабинет министров во время подготовительной встречи должны донести до участников программы, что для этого важно как можно быстрее заключить мирный договор. В порт Нэмуро я благополучно прибыл в первой половине дня.