Экран iPhone 9 будет другим. Чем удивит?

Чем удивит?С iPhone XI и iPhone XI Plus, которые должны заменить iPhone X в сентябре, все понятно. Смартфоны станут эволюционным продолжением юбилейной 10-ки и его идейными наследниками, поэтому сегодня не вызывают вопросов.

iPhone 9 — другое дело. Повторюсь: «С одной стороны, iPhone 9 должен быть настолько интересным, чтобы привлечь владельцев iPhone 8 и iPhone 8 Plus. C другой стороны, он не должен отпугнуть потенциальных покупателей iPhone XI и iPhone XI Plus».

Особенно интересным в этом разрезе может оказаться экран недорогого смартфона Apple. Он будет не как у других iPhone.

В конце апреля Мин-Чи Куо, в прошлом аналитик KGI Securities и эксперт TF International Securities в настоящем, отметил, что в самом дешевом iPhone 2018 года будет использоваться технология Cover Glass Sensor (CGS).

С помощью нее инженеры планируют перенести сенсорную панель смартфона, которая реагирует на прикосновения ваших пальцев, с дисплея (изнутри) на защитное стекло (наружу). Это сделает экранный «бутерброд» более легким и устойчивым к повреждениям, но повысит его итоговую цену почти на 15%.

Аналитик, который почти не ошибается, подчеркивает, чтобы еще сильнее упростить его и уменьшить себестоимость, Apple откажется от 3D Touch. Экран смартфона не будет реагировать на силу нажатий, которой все еще смогут похвастаться его старшие братья iPhone XI и iPhone XI Plus.

Кроме себестоимости это также хорошо сыграет на маркетинговом разделении устройств по сегментам.

Тем не менее, на практике удобство использования смартфона не изменится, ведь в iOS 12 уже сегодня есть все необходимые возможности, которые заменяют 3D Touch. Например, перемещать курсор по тексту можно после длинного нажатия на пробел.

После удачного теста на CGS переведут все смартфоны, которые выйдут в 2019 году. Но достоверной информации о полном отказе от 3D Touch в будущем сегодня нет.

Технология экрана будет отличаться от iPhone 8 и X В начале мая появилась информация по поводу технологии, которая будет использоваться при производстве экранов iPhone 9. Ранее считалось, что вместо OLED, которые будут устанавливать в iPhone XI и iPhone XI Plus, недорогие смартфоны получат IPS. Это не так.

Вместо IPS будет использоваться технология MLCD+ (или M+ LCD), с которой компания LG познакомила нас с помощью смартфона G7 ThinQ. Вместо привычного расположения субпикселей в порядке RGB она использует RGBW. К красному, зеленому и синему добавляют белый, и это дает возможность увеличить яркость до 1000 кд/м2.

На этом экране можно без проблем реализовать стандарт HDR10. Несмотря на это, энергопотребление такой матрицы до 30% ниже в сравнении со стандартным IPS, поэтому мы все еще можем рассчитывать на адекватное время автономной работы.

Конечно, до уровня OLED, который Apple использует в iPhone X, экраны от LG G7 ThinQ никак не дотянут. Тем не менее, с помощью них компания значительно уменьшит себестоимость недорогого iPhone 9 и понизит уровень зависимости от органических дисплеев Samsung.

Экран смартфона получит относительно большие рамки

iPhone XI должен получить 5,8-дюймовый экран, iPhone XI Plus — 6,5-дюймовый. Недорогой iPhone 9 окажется чем-то средним между ними и получит дисплей на 6,1 дюймов.

Вениамин Гескин утверждает, что компенсировать разницу в размере экранов Apple будет не только с помощью более примитивного типа (MLCD+ против OLED), но и через увеличение рамок вокруг. iPhone 9 получит самые большие среди всех смартфонов 2018 года.

О точных размерах увеличенных рамок сегодня сложно говорить. Тем не менее, можно с уверенностью заявить, что разница не будет критичной.

Дело в том, что для подсветки матрицы MLCD+ Apple может использовать специальные LED-чипы японской компании Nichia, которые помогут сократить рамки до теоретических 2,0-2,5 мм.

С одной стороны, большие рамки в безрамочном смартфоне это плохо, и они явно разграничат флагманы и более низкий по уровню девайс. С другой стороны, это может отлично сказаться на практичности, и iPhone 9 будет более успешно переживать падения и другие невзгоды небрежной эксплуатации.

Вырез под True Depth у iPhone 9 должен быть меньше

Еще в конце февраля издание ET News публиковало информацию о возможном уменьшении выреза в экране для True Depth в некоторых смартфонах 2018 года. Тогда наши коллеги не уточнили, каких именно iPhone это касается, но сегодня все постепенно становится на свои места.

В статье, которую мы советуем к обязательному чтению, мы рассуждали по поводу количества камер в iPhone 9 и возможности реализации режима «Портрет» во время съемки на основной и фронтальный модули.

Если недорогой смартфон получит стандартный True Depth наравне с iPhone XI и iPhone XI Plus и одинарную основную камеру, возникнет вопрос размытия заднего плана на фотографиях в портретном формате.

Например, iPhone X умеет делать это с помощью фронтальной и инфракрасной камер из True Depth, а также через двойной основной модуль. С одинарным основным и True Depth iPhone 9 должен работать с «Портретом» при съемке селфи, но не сможет при обычной, и это дикость.

Есть вероятность, что iPhone 9 получит упрощенный True Depth меньшего размера, который лишится части датчиков. Тогда это расставит все свои на места.

Экран смартфона может получить встроенный Touch ID В конце 2017 года компания Synaptics показала технологию Clear ID, которая фактически прячет Touch ID под экран. Ее представители заявили, что уже получили заказ на сенсоры от крупного производителя смартфонов, и тогда мы подумали, что речь идет о Samsung. А что, если они все-таки говорят об Apple?

Сегодня аналитики в один голос кричат, что Apple окончательно откажется от Touch ID в пользу Face ID в этом году. Тем не менее, в теории компания все-таки может использовать встроенный в экран сенсор для iPhone 9.

Было бы логично добавить еще одно разделение между iPhone 9 за $700 и iPhone XI за $900, и им бы как раз мог стать менее удобный Touch ID под дисплеем. При этом упрощенный True Depth получил бы возможность работы с Анимодзи, Мимодзи и другими социальными фишками, но лишился бы Face ID и «Портрета».

С каждый новым ответом iPhone 9 создает все больше новых вопросов, и из-за своей неоднозначности именно он станет гвоздем сентябрьской презентации Apple для каждого журналиста. Я уже даже думаю купить себе осенью именно его, чтобы лично попробовать всю его неординарность на вкус.

Но все это в будущем. Сегодня же у вас есть возможность оценить потенциальные компромиссы и интересные решения в экране iPhone 9 с помощью специальных эмодзи-кнопок в каждом пункте статьи и увидеть общественное мнение о них.