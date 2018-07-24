Как обработать обтачкой верхний срез юбки-шорт

Обработку верхнего среза изделия рассмотрим на примере модели 103 А из Burda 6/2018:

Шаг 1 Флизелин сложить вдоль пополам клеевой стороной внутрь. Детали бумажной выкройки обтачек верхнего среза юбки-шорт приколоть, как показано на рисунке. Вокруг деталей выкройки вычертить припуски на швы шириной 1,5 см. Детали выкроить. Прокладку приутюжить с изнаночной стороны деталей обтачек.

Детали из флизелина также можно выкроить по деталям обтачек, выкроенным из ткани.

Шаг 2 Задние обтачки верхнего среза сложить лицевыми сторонами, стачать средние срезы. Припуски шва разутюжить. Переднюю обтачку верхнего среза наложить на заднюю обтачку верхнего среза лицевой стороной к лицевой стороне, выполнить правый боковой шов (симметрично аналогичному шву на юбке-шортах) (контрольная метка 5). Припуски шва разутюжить. Нижний срез обтачки обметать.

Шаг 3 Обтачку приколоть к верхнему срезу юбки-шорт лицевой стороной к лицевой стороне, совместив задние средние швы и правые боковые швы. Припуски на концах обтачки отвернуть, не доходя по 5 мм до краев разреза, приколоть к верхнему срезу. На юбке-шортах припуски по краям разреза вместе с тесьмами потайной застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону и приколоть к верхнему срезу поверх обтачки. Вдоль верхнего среза проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке.

Шаг 4 Обтачку отвернуть вверх. Припуски шва притачивания заутюжить на обтачку и притачать близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, верхний край юбки-шорт приутюжить. Концы обтачки подвернуть и пришить вручную к тесьмам потайной застежки-молнии. Нижний срез обтачки пришить к припускам средних швов и правого бокового шва.

Как выкроить обтачку для обработки верхнего среза своими руками

Если вы шьёте модель, у которой выкройкой предусмотрен пояс, а вы хотите отказаться от этой детали, в этом случае верхний срез юбки, шорт или брюк необходимо обработать подкроенной обтачкой, которую легко выкроить самостоятельно.

Верхний срез обтачки должен точно повторять форму обрабатываемого среза юбки или брюк. Поэтому сначала внесите все необходимые коррективы в выкройку изделия во время примерки, и только затем выкраивайте обтачки по деталям выкройки.

Шаг 1 От верхнего среза юбки или брюк отступите 3−5 см (ширина обтачки) и нарисуйте плавную линию.

Шаг 2 Переснимите детали (деталь) обтачек на кальку как отдельные детали и вырежьте.

Шаг 3 Переведите контуры обтачек на ткань и выкроите их с припусками 1 см по всему периметру.

Важно!

При раскрое направление долевой нити на обтачках всегда должно совпадать с направлением долевой нити обрабатываемой деталей юбки или брюк. Чтобы избежать деформации деталей обтачек, их необходимо продублировать. Кроме того это придаст формоустойчивость верхнему срезу юбки или брюк.

Источник и фото: Burda 6/2018