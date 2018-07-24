В Самаре убрали перекрытия с дорог на Вилоновской и Красноармейской 

Дороги вернули машинам
Самара постепенно возвращается к прежней жизни после чемпионата мира по футболу. По Красноармейской и Вилоновской вновь пустили автотранспорт. 63.ru узнал, что происходит в районе бывшей фан-зоны прямо сейчас.
Ограждения возле трамвайных путей убрали
Можно спокойно проехать к Струковскому саду, минуя площадь Куйбышева
Владельцы вновь паркуют свои автомобили в бывшей зоне ограничений
Полностью движение здесь возобновят 26 июля после демонтажа временных конструкций с площадки фан-феста. Но уже сейчас самарцы могут проехать по дорогам вокруг площади Куйбышева на автомобиле. Общественный транспорт также вернулся на свои маршруты.
Территория площади Куйбышева по-прежнему огорожена
А вот сцену самарского фан-феста практически демонтировали
Зайти на площадь Куйбышева со стороны Чапаевской невозможно
Со стороны Вилоновской доступ также закрыт
Совсем недавно здесь был один из крупнейших фан-фестов
А теперь о крупнейшем спортивном событии напоминают только информационные блоки
— Площадь Куйбышева по-прежнему остается перекрытой. Зато сцену и трибуны практически разобрали, — рассказали жители.